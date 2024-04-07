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Военная операция на Украине ,  
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На Украине уничтожили склад с безэкипажными катерами от НАТО

Минобороны: на Украине уничтожили склад с безэкипажными катерами от НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по складу с безэкипажными катерами, которые Украине передали страны НАТО, сообщает Минобороны. Где именно он находился, ведомство не уточнило.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили  две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, говорится в сообщении.

За сутки ПВО сбила 293 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS. Ведомство также заявило о потерях ВСУ на купянском, донецком, авдеевском, южно-донецком и херсонском направлениях.

Минобороны отчиталось о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Ночью 7 апреля украинские власти сообщали о взрывах в Харькове, Одессе и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Днем в Харькове вновь раздались взрывы, глава областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил об ударе по центру города. 

Накануне российское Минобороны отчиталось о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где выпускали и ремонтировали бронетанковую и автомобильную технику, а также по военным аэродромам.

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Теги
Минобороны Украина НАТО Военная операция на Украине
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