Шмыгаль сообщил об усвоенных уроках летнего контрнаступления ВСУ
Власти Украины усвоили уроки летнего контрнаступления, неудачу которого еще осенью признавал президент Владимир Зеленский, и в этот раз не намерены раскрывать детали своей стратегии на 2024 год. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции со своей эстонской коллегой Каей Каллас.
«Мы усвоили уроки. Мы были слишком открыты в прошлом году, россияне знали наши планы, мы были очень публичны в обсуждении этого контрнаступления. <...> Мы ждали шесть месяцев поставок оружия, оборудования и боеприпасов в Украину. Мы готовили это контрнаступление всем миром, все знали детали», — сказал Шмыгаль.
Из-за огласки информации у российских войск было порядка шести месяцев на подготовку, которыми они успешно воспользовались, продолжил премьер. «Это контрнаступление не имело такого успеха, как мы ожидали. Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год. <...> У нас есть стратегия. Есть план А, план Б. Мы серьезно работаем», — добавил премьер.
Киев попытался начать контрнаступление в начале лета прошлого года. В ноябре Зеленский признал, что оно не достигло результатов, на которые рассчитывал Киев. Он связал это с тем, что Украина недополучила помощи со стороны Запада, а также с ограниченной численностью войск.
Россия после начала наступления украинской армии не раз заявляла о его провале. Министр обороны Сергей Шойгу в феврале заявил, что украинская армия потеряла более 444 тыс. человек с начала боевых действий. Зеленский говорил о гибели 31 тыс. военнослужащих.
В конце февраля украинский президент в интервью Fox News сообщил о подготовке ВСУ к новому наступлению на юге и в Черном море. Начальник главного оперативного управления Генштаба российской армии генерал-полковник Сергей Рудской отмечал, что украинские силы «все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий», и не исключал, что в случае масштабной военной помощи со стороны Запада ВСУ предпримут очередную попытку контрнаступления.
В то же время газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что в лучшем случае украинские военные «используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки провести новое контрнаступление в следующем году». По данным издания, американские военные во главе с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи считают, что Киев на фоне проблем с поставками оружия и нехваткой боеприпасов может рассчитывать на замороженный конфликт.
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