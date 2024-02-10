Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к возможной войне с Россией

Бьорн Арильд Грам (Фото: Forsvarsdep / X (ранее — Twitter))

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал готовиться к возможной войне с Россией после окончания военной операции на Украине. Его слова приводит финская газета Iltalehti.

«Мы должны понимать, что войной на Украине это не закончится, как бы нам этого ни хотелось. Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит отношение к ситуации и разместит свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал Грам.

Министр подчеркнул, что Норвегия должна быть готова к такому развитию событий.

19 января глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что страны, входящие в Североатлантический альянс, и их гражданское население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Он отметил, что помимо подготовки к мобилизации странам военного блока необходимо наладить производство оружия и боеприпасов.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не заинтересована в войне с кем-либо. «Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса. Это просто распространение угроз», — сказал он. По словам Путина, ввязываться в глобальную войну противоречит здравому смыслу, а такое противостояние поставит «все человечество на грань уничтожения».