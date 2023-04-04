Владимирские власти ответили на сообщения о «повестках через «Госуслуги»

Повестки призывникам во Владимирской области будут вручать «традиционным способом» — лично в руки, сообщили РБК в правительстве региона. Военком области ранее говорил, что призывникам будут приходить уведомления на «Госуслугах»

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Во Владимирской области повестки призывникам будут вручаться лично в руки, а не в электронном виде, говорится в сообщении комитета общественных связей Владимирской области в ответ на запрос РБК.

«Молодые люди, которые соответствуют критериям для прохождении срочной службы в армии в рамках весенней кампании 2023 года, получать бумажную повестку будут традиционным способом: лично в руки, под подпись», — сообщили в администрации.

31 марта в правительстве Владимирской области прошло заседание региональной призывной комиссии. В мероприятии принял участие военный комиссар области Юрий Гусаров.

Выступая на заседании, Гусаров заявил, что нововведением этой призывной кампании станет информирование молодых людей, подлежащих срочной службе в Вооруженных силах России, через портал госуслуг, а также «посредством телефонных номеров или электронных адресов», говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«Поскольку нормы законодательства сохраняются, то бумажные повестки остаются действительными в случае их получения», — цитируются слова Гусарова в публикации. Он подчеркнул, что в зону проведения военной спецоперации направлять призывников не будут. При этом в телеграм-канале регионального правительства была опубликована цитата, приписываемая военкому, что "нововведением станет отсутствие бумажных повесток". Позже под этим же сообщением было опубликовано уточнение, в котором говорилось, что «система оповещения призывников через портал госуслуг будет пока работать в тестовом режиме». «Бумажные повестки сохраняются», — сообщило правительство Владимирской области.

О том, что во время весенней призывной кампании военкоматы будут оповещать граждан в электронном виде, говорил 31 марта представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский. «При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток», — сказал он.

Депутат Госдумы от «Единой России» и замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин в интервью Ura.ru заявил, что удаление аккаунта на «Госуслугах» или приложениях будет считаться уклонением от службы в армии. Однако позднее это утверждение опровергли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, а также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Они подчеркнули, что в законодательстве такого способа вручения повесток нет.

«Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись», — напомнил Бондарев. Административная ответственность предусмотрена за неявку в военкомат только при вызове повесткой, отметил он.

В этот же день на сайте госуслуг пропала функция удаления аккаунта. Минцифры, которое отвечает за работу портала, объяснило это технической ошибкой. Ведомство подтвердило, что теперь удалить учетную запись можно только в МФЦ, и указало, что возможность отключить уведомления от государственных органов есть в личном кабинете.