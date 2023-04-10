Патриарх Кирилл назвал причину противостояния России и Запада

У России и Запада нет общих ценностей, что стало причиной противостояния, заявил патриарх Кирилл. По его словам, Москва стремится сохранить свою самобытность, отстаивает свои ценности и не стремится «захватить другие страны»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Причиной конфронтации России и Запада стало отсутствие общих ценностей, при этом Москва стремится сохранить свою самобытность, а не «захватить другие страны», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Храме Христа Спасителя. Его речь опубликована на сайте РПЦ.

«Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим <...> Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию», — сказал он.

По его словам, Россия вступила в это противостояние, не связывая с этим «ничего материального», а отстаивая свою систему ценностей, что, как считает патриарх, является доказательством «правоты нашей позиции». «Россия — на стороне света. И это можно с легкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Объявляя начало военной операции на Украине, президент России Владимир Путин называл ее причинами защиту жителей Донбасса от «геноцида», а также «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны.

В ноябре прошлого года он заявил, что западные страны пытаются «ослабить Россию» и навязать ей свои ценности, как произошло в том числе с Украиной. «Мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон», — сказал президент.

В том же месяце Путин утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Среди угроз традиционным ценностям в подписанном президентом указе значились в том числе США и другие «недружественные иностранные государства», ряд транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций и др.