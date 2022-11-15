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Путин назвал целью Запада ослабление России и ее суверенитета

Владимир Путин: цель Запада — ослабить Россию и «раскачать» ее суверенитет
Россия сохраняет верность традициям и преемственности покалений, в то время как западные страны «искажают историю, насаждают мифы и размывают ценности», указал президент
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Павлишак / Reuters)

Преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры являются основой национальной идентичности России, заявил президент Владимир Путин, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В то же время президент указал, что западные страны предпринимают попытки ослабить Россию и «раскачать» ее суверенитет. Он указал, что Запад «искажает историю, насаждает мифы и размывает ценности».

«Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, и в ряде других государств. Были попытки поступить так же и с нашей страной — с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон», — подчеркнул Путин.

В конце октября президент, выступая на форуме «Валдай», заявил, что Запад продолжает навязывать свои ценности и расширять рынки сбыта, утверждая, что именно его культура и мировоззрение должны быть универсальными. По словам Путина, за последние 50 лет расистское и неоколониальное поведение Запада приобрело «уродливые формы». «Особенно после того, как возник так называемый однополярный мир», — добавил президент.

Путин неоднократно говорил о формировании новых «центров силы» и становлении многополярного мира. Одним из самых заметных выступлений на эту тему стала его речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. 13 октября на форуме в Астане он подчеркнул, что Россия выступает за создание системы равной и неделимой безопасности, основанной на принципах международного права, и вместе со странами Азии делает все для ее формирования.

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Ранее в ноябре российский президент утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей, к которым в том числе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека и крепкая семья. В тексте указа говорится, что деструктивное воздействие на россиян оказывает «разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». 

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин ценности Россия культура

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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