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РПЦ призвала выйти из классификатора МКБ-11 из-за «чуждых» ценностей

В РПЦ призвали выйти из международного классификатора МКБ-11 из-за «чуждых» ценностей
Федор Лукьянов
Федор Лукьянов (Фото: iereifedor / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Международный классификатор болезней МКБ-11 продвигает «чуждые» России ценности, поэтому стране стоит выйти из него. С таким мнением в Госдуме выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает корреспондент РБК.

Священнослужитель заявил, что МКБ-11 рассматривает «различные формы извращений», в том числе педофилию, «как отклонения только в том случае, если педофил чувствует дискомфорт от этого». «Мы знаем, кем разработан МКБ-11 и кто его проводит, поэтому, конечно, России надо обязательно хотя бы частично выйти из этого механизма», — считает Лукьянов.

В РПЦ также отметили, что в классификаторе МКБ-11 трансгендерность и гомосексуальность являются нормой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила вводить Международную классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11) с 1 января 2022 года — внедрение нового классификатора в прошлом году началось и в России. До этого действовала МКБ-10, принятая ВОЗ в 1990 году.

5 декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии и смены пола. Законом вводится ответственность за «пропаганду» среди лиц любого возраста и ужесточается наказание за такие действия по отношению к несовершеннолетним.

Теги
РПЦ МКБ болезни классификатор
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