В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Параллельно правительство ФРГ анонсировало, что предоставит 750 млрд евро на поддержку экономики в период кризиса. Министр финансов Германии Питер Альтмайер назвал это первым шагом по борьбе с экономическими последствиями эпидемии нового коронавируса. В то же время Италия смогла выделить на помощь собственной экономике менее 30 млрд евро.

Евросоюз должен высвободить масштабные средства для помощи пострадавшим от COVID-19 экономикам, в частности Италии и другим странам, которые испытывают финансовые трудности, написал в статье для газеты The Guardian бывший глава ЕЦБ Марио Драги. По его словам, средства на такую помощь должны быть предоставлены или ЕЦБ в виде покупки им облигаций госдолга стран, или из антикризисного фонда стран еврозоны (European Stability Mechanism) объемом более 400 млрд евро.

Вызванное COVID-19 замедление роста экономик ЕС представляет огромные трудности для еврозоны в целом и для ее слабых экономик на юге Европы в частности, заявил РБК старший научный сотрудник Нидерландского института международных отношений Clingendael Адриан Схаут. «ЕЦБ уже принял меры, которые могли показаться немыслимыми неколько недель назад. Очевидно, что страны еврозоны должны решить, как помощь друг другу и обеспечить устойчивость экономик и госдолга в странах Южной Европы», — отметил он.