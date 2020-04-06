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Пандемия коронавируса ,  
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Первая страна в ЕС представила план смягчения карантина

Канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал план нормализации жизни в стране после эпидемии. К следующей неделе планируется возобновить работу небольших магазинов, потом — открыть отели и рестораны
Вена, Австрия (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Власти Австрии представили план постепенного ослабления карантинных мер, принятых в стране для борьбы с распространением COVID-19. Уже с 14 апреля планируется открыть некоторые торговые точки, заявил на пресс-конференции 6 апреля канцлер Себастьян Курц. «Наша цель состоит в том, чтобы с 14 апреля маленькие магазины площадью до 400 кв. м смогли снова открыться, разумеется, при соблюдении строгих мер безопасности. Это касается ношения масок и дезинфекции, а также допуска ограниченного числа покупателей», — сказал Курц (цитаты из выступления политика размещены у него в Twitter). С середины апреля заработают садовые рынки и магазины товаров для дома и ремонта, уточнил канцлер. Таким образом, Австрия стала первой европейской страной, публично анонсировавшей ослабление режима карантина. Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом вступили здесь в силу 16 марта.

Еще больше компаний могут возобновить работу 1 мая, допустил Курц. Это касается всех магазинов и торговых центров, а также парикмахерских, пояснил он, отметив, что там тоже придется соблюдать меры предосторожности. К середине мая планируется постепенно открывать рестораны и отели, но решение об этих мерах будет принято только в конце апреля, сказал политик. Онлайн-обучение в школах продолжится по крайней мере до середины мая, а запреты на массовые мероприятия будут действовать до конца июня.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 апреля
Общество

Курц подчеркнул, что смягчение карантина возможно только при условии, что граждане продолжат соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности. В частности, австрийцы должны воздержаться от массовых собраний во время Пасхи и оставаться дома. «Есть четыре причины покидать дома: во-первых, для похода на работу; во-вторых, для похода за покупками; в-третьих, на помощь другим людям; в-четвертых, для прогулки на свежем воздухе или занятий спортом. Чем тщательнее мы будем придерживаться этих правил, тем быстрее мы сможем отменить ограничения», — напомнил Курц.

По словам канцлера, Австрия может позволить себе смягчить режим карантина, поскольку она эффективнее других отреагировала на распространение заболевания. «В Австрии мы продемонстрировали быструю реакцию, и это позволило нам избежать худшего сценария. Это дает нам возможность выйти из этой ситуации быстрее», — объяснил он.

Сейчас в Австрии запрещены массовые и спортивные мероприятия, закрыты рестораны и другие общественные места. Граждане обязаны не покидать дома без веских причин и носить медицинские маски. Нарушителям карантина грозит штраф. В общей сложности в стране насчитывается 12 008 заразившихся, а 220 умерли. Число зараженных за сутки снижается. Если с 28 марта по 2 апреля этот показатель превышал 500 человек, то 3 апреля он составил 418 человек, 4 апреля — 396, 5 апреля — 241.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Австрия, Евросоюз, коронавирус
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