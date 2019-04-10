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Политика ,  
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Минюст Казахстана не увидел в работе Токаева в ООН проблем для выборов
Его работа за границей не является основанием для его недопуска к выборам главы государства, заявили в Минюсте. Токаев в 2011–2013 годах был замгенсека ООН и главой европейского отделения Объединенных Наций в Женеве
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Головкин / EPA / ТАСС)

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев может принять участие в президентских выборах, несмотря на то что не так давно он длительное время работал за границей. Об этом заявила журналистам вице-министр юстиции Казахстана Наталья Пан, передает «РИА Новости».

«Это было в связи со служебной необходимостью. Республика Казахстан направила его, поэтому это не считается препятствием для его выдвижения», — сказала Пан.

Зампредседателя мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Гульмира Исимбаева, говоря о работе Токаева за границей, назвала ее командировкой. Время работы дипломатов за рубежом «не приравнивается к работе вообще за границей», отметила она. «Все дипломаты находятся в командировке в той или иной стране на определенное количество лет. Поэтому здесь никаких правовых препятствий [для участия Токаева в выборах] нет», — подчеркнула Исимбаева.

Касым-Жомарт Токаев с 2011 по 2013 год работал заместителем генерального секретаря ООН — генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также был генеральным секретарем Конференции ООН по разоружению.

Политика
Нурсултан Назарбаев ушел путем Дэн Сяопина

Накануне Токаев объявил о проведении досрочных президентских выборов 9 июня этого года. Изначально выборы были запланированы на 2020 год. Старшая дочь ушедшего в отставку 19 марта президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига, возглавляющая сенат, отказалась выдвигаться на выборах. До конца апреля правящая партия «Нур Отан» проведет съезд, где будет определен кандидат на президентские выборы, передавал «Казинформ».

Согласно конституционному закону «О выборах» президентом Казахстана может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий казахским языком и проживающий в стране последние 15 лет. При этом факт проживания устанавливается Центризбиркомом Казахстана.

Кроме того, кандидат должен не менее пяти лет проработать на госслужбе или выборных государственных должностях. Участвовать в президентских выборах не могут лица с непогашенной судимостью и коррупционеры, чье правонарушение было признано судом, а также самовыдвиженцы.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Казахстан, президентские выборы, Минюст
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