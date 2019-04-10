Минюст Казахстана не увидел в работе Токаева в ООН проблем для выборов

Минюст Казахстана не увидел в работе Токаева в ООН проблем для выборов

Его работа за границей не является основанием для его недопуска к выборам главы государства, заявили в Минюсте. Токаев в 2011–2013 годах был замгенсека ООН и главой европейского отделения Объединенных Наций в Женеве

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Головкин / EPA / ТАСС)

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев может принять участие в президентских выборах, несмотря на то что не так давно он длительное время работал за границей. Об этом заявила журналистам вице-министр юстиции Казахстана Наталья Пан, передает «РИА Новости».

«Это было в связи со служебной необходимостью. Республика Казахстан направила его, поэтому это не считается препятствием для его выдвижения», — сказала Пан.

Зампредседателя мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Гульмира Исимбаева, говоря о работе Токаева за границей, назвала ее командировкой. Время работы дипломатов за рубежом «не приравнивается к работе вообще за границей», отметила она. «Все дипломаты находятся в командировке в той или иной стране на определенное количество лет. Поэтому здесь никаких правовых препятствий [для участия Токаева в выборах] нет», — подчеркнула Исимбаева.

Касым-Жомарт Токаев с 2011 по 2013 год работал заместителем генерального секретаря ООН — генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также был генеральным секретарем Конференции ООН по разоружению.