Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом

Позиции США по Голанским высотам и Крыму разные, потому что различаются сами ситуации, заявил Майк Помпео. По его словам, Голаны Израиль захватил, обороняясь от наступления сирийского режима, Россия же «ни от кого не оборонялась»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России. Об этом он сообщил, выступая на слушаниях подкомитета по государственным, иностранным операциям и смежным программам комитета по ассигнованиям сената США. Видеозапись с этого мероприятия опубликована на его сайте.

«Нет более разных ситуацией, чем эти», — заявил Помпео. Голаны, как уточнил глава ведомства, оказались частью Израиля «в результате того, как [страна] подверглась нападению». Израильские военные «оборонялись, существовал риск вторжения» в государство, указал он, отметив, что Израиль, по его мнению, был вынужден захватить Голанские высоты, чтобы «продолжать защищать себя» от сирийского режима.

Россия же, считает госсекретарь, «в свою очередь, ни от кого не оборонялась и решила выбрать момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы».

Реагируя на это, сенатор Дик Дурбин уточнил, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий.

В ответ на это Помпео заметил, что это «одной из мер практичной политики». «Выходит, что агрессия не влечет за собой абсолютно никакой расплаты. Предположим, вы совершили несколько атак, <...> которые не увенчались успехом, и у вас отняли часть вашей земли. А потом вы получаете эту землю обратно», — привел пример Помпео. Подобный прецедент он назвал «плохим».