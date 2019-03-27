Сирия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за Голанских высот

Сирия потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот, над которыми США признали суверенитет Израиля. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Из сообщения следует, что Франции, председательствующей в Совбезе, предстоит назначить дату заседания.

25 марта президент США Дональд Трамп в Вашингтоне в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Нетаньяху поблагодарил американского президента за такое решение.

Кроме Сирии, против односторонних действий США высказались ряд в стран, в числе которых Россия, Канада, Франция и Германия.

О том, что США следует признать суверенитет Израиля над Голанами, Трамп заявил 21 марта. Свое решение он объяснил тем, что эта территория имеет стратегическое значение для израильского государства.

Голанские высоты были частью Сирии, однако в ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль занял две трети их территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, согласно которому Голаны относятся к израильской юрисдикции. Совет Безопасности ООН счел это аннексией.



