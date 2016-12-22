NBC сообщила о создании Россией помех для американских дронов в Сирии

Российские военные научились успешно мешать полетам американских беспилотников в Сирии путем создания радиопомех. Особенно активно это происходит в районе Восточной Гуты

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Как сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников, несколько недель назад российские военные стали создавать помехи для беспилотных аппаратов армии США, не позволяя им получать четкий сигнал со спутника. Наиболее активно помехи используются в районе Восточной Гуты, где, как утверждают американцы, армия Башара Асада применила химическое оружие.

Глава радионавигационной лаборатории университета Техаса Тодд Хэмфрис заявил NBC, что помешать беспилотнику при помощи помех — несложная задача. Он отметил, что таким образом можно сбить дрон с курса или даже уничтожить его. «По сути это стрельба радиоволнами», — объяснил он.

Издание отмечает, что впервые помехи, направленные на беспилотники, были зафиксированы четыре года назад на востоке Украины. Тогда объектами атаки становились дроны, которые совершали разведывательные и мониторинговые полеты.

Видео: Sana in video / Facebook

Как утверждает собеседник NBC, в Сирии используется «достаточно продвинутое оборудование», которое разработано российскими военными. Пока оно воздействует на небольшие дроны. О случаях применения помех в отношении крупных беспилотников пока не сообщалось.

Представитель Пентагона Эрик Пэхон, комментируя информацию из Сирии, заявил, что американское командование готово обеспечить безопасность любых своих аппаратов и принять необходимые контрмеры.

Напряженность в Сирии возросла после того, как появились сообщения о возможном применении сирийской армией химического оружия в городе Дума, который контролирует оппозиция. По словам активистов, жертвами атаки стали как минимум 60 человек, сотни пострадали, передает Reuters.

США возложили ответственность за применение хлора на режим Башара Асада, такой же позиции придерживаются Великобритания и Франция. В связи с этим западные страны рассматривают возможность военного ответа на действия Сирии. Агентство Reuters сообщало, что целью удара могут стать объекты, предположительно связанные с химоружием. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что военный вариант ответа режиму Башара Асада не исключается.

В российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что «никакого химического оружия» в городе Дома не применялось. Россия предупредила США, что удар Вашингтона по Сирии может привести к серьезным последствиям, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации 9 апреля.