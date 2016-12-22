Лукашенко признался в авторстве идеи о замене «тунеядского» декрета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что именно он являлся инициатором декрета №1 о содействии занятости населения, который стал заменой так называемому «сбору с тунеядцев». Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями и коллективами крупнейших белорусских государственных СМИ, передает БелТА.
Декрет №1 Лукашенко подписал в конце января. Согласно ему, трудоспособные, но неработающие граждане Белоруссии с начала 2019 года будут освобождены от сбора на финансирование госрасходов. Однако они должны будут оплачивать все субсидируемые государством услуги по тарифам, «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание». Перечень таких услуг впоследствии станет определять белорусский совет министров.
Цель этого декрета, как пояснил в ходе встречи с представителями государственных СМИ сам Лукашенко, состоит в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе услуги по здравоохранению и ЖКХ.
«Вот что главное — заставить их работать. И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал», — заявил глава государства, говоря о декрете №1. В настоящее время, как пояснил Лукашенко, в Белоруссии около полумиллиона человек трудоспособного возраста не работают. В их числе, по данным белорусского президента, те, «у кого проблемы с законом».