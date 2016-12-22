Лукашенко признался в авторстве идеи о замене «тунеядского» декрета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что именно он являлся инициатором декрета №1 о содействии занятости населения, который стал заменой так называемому «сбору с тунеядцев». Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями и коллективами крупнейших белорусских государственных СМИ, передает БелТА.

Декрет №1 Лукашенко подписал в конце января. Согласно ему, трудоспособные, но неработающие граждане Белоруссии с начала 2019 года будут освобождены от сбора на финансирование госрасходов. Однако они должны будут оплачивать все ​субсидируемые государством услуги по тарифам, «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание». ​Перечень таких услуг впоследствии станет определять белорусский совет министров.

Цель этого декрета, как пояснил в ходе встречи с представителями государственных СМИ сам Лукашенко, состоит в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе услуги по здравоохранению и ЖКХ.

«Вот что главное — заставить их работать. И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал», — заявил глава государства, говоря о декрете №1. В настоящее время, как пояснил Лукашенко, в Белоруссии около полумиллиона человек трудоспособного возраста не работают. В их числе, по данным белорусского президента, те, «у кого проблемы с законом».​