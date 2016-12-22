В Дагестане объяснили резкий рост числа голосов за Титова в одном из сел

Избирком Дагестана объяснил расхождения в подсчете результатов голосования «дополнительным пересчетом голосов»

Фото: Евгений Костин / «Коммерсантъ»

«Дополнительный подсчет голосов»

Региональная избирательная комиссия Дагестана ответила на запрос РБК о возможных нарушениях при подсчете голосов в ходе президентских выборов.

В день выборов президента журналисты РБК посетили пять избирательных участков в пяти регионах с традиционно аномальной явкой, чтобы наблюдать за ходом голосования и вести альтернативный подсчет. В Дагестане, Кузбассе и Карачаево-Черкесии они обнаружили признаки возможных нарушений. В частности, на участке №717 в дагестанском селе Султан-Янги-Юрт явка по итоговому протоколу избирательной комиссии более чем вдвое превысила счетчик корреспондента. Итоговый протокол УИК отличался и от официальных данных регионального избиркома.

В ответе РБК за подписью председателя дагестанского избиркома Магомеда Дибирова говорится, что корреспондент РБК получила не окончательный протокол подсчета голосов, а «проект протокола». «После предварительного подсчета голосов у секретаря комиссии возникли сомнения в точности подсчета, и она попросила произвести дополнительный подсчет голосов, — говорится в ответе. — В результате подсчета количество голосов, поданного за каждого из кандидатов, изменилось». Новые данные были занесены в окончательный протокол, который корреспондент РБК не получила, так как «к этому времени уже покинула участок».

Корреспондент РБК покинула участок вместе с членами УИК — в частности, секретарем комиссии Альбиной Хамавовой — около 22:00 18 марта, и никто из них не остался в школе после этого.

«Дополнительный» подсчет

Член экспертной группы группы при ЦИК Аркадий Любарев назвал ответ регионального избиркома «фантастикой». Закон предусматривает не «дополнительный», а повторный подсчет голосов, если члены избирательной комиссии обнаружили возможные нарушения, отметил эксперт. Если голоса пересчитываются повторно, то члены комиссии должны уведомить об этом доверенных лиц кандидатов и наблюдателей. Данных о повторном подсчете нет и на странице сайта ЦИК с результатами голосования с этого участка.

Сравнение копии, полученной корреспондентом РБК, с данными на сайте ЦИК свидетельствуют, что результаты изменились: у Владимира Путина количество голосов выросло с 1180 голосов до 1261, у Павла Грудинина снизилось — со 162 до 61, у Владимира Жириновского — с 1 до нуля, у Сергея Бабурина выросло с 2 до 4, у Ксении Собчак также — с 2 до 4, а у Максима Сурайкина — с 4 до 8, у Григория Явлинского снизилось — с 3 на 2, у Бориса Титова число голосов выросло — с нуля на 59.

Источник РБК в ЦИК сказал, что ситуация может потребовать дополнительной проверки. «Надо их обязательно спросить, почему это они внезапно решили пересчитать голоса и как смогли так ошибиться при первоначальном подсчете», — подчеркнул он.

РБК направил обращение с вопросами в избирком Дагестана, копия ответа региональной комиссии была передана в аппарат ЦИК. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сказал РБК, что ответ региональной избирательной комиссии должны проверить юристы ЦИК, прежде чем он сможет прокомментировать информацию о возможных нарушениях. По его словам, если информация подтвердится, то ЦИК, «безусловно», инициирует новую проверку обнаруженных фактов.