Сирийский лидер заявил о желании сохранить стратегические связи с Россией

Новые власти Сирии не хотят допустить раскола между Москвой и Дамаском, заявил временный президент, добавив, что российское присутствие не должно «представлять опасность или угрозу для какой-либо страны»

Ахмед аль-Шараа (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Москва и Дамаск договорились пересмотреть все прежние соглашения, заключенные при прежних властях Сирии, но пока прошло слишком мало времени, заявил в интервью Reuters временный президент Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани)

«Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол, и мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира. Мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», — сказал он.

По словам аль-Шараа, связи с Москвой были настолько важны, что сирийцы «терпели [российские] бомбардировки», чтобы после свержения Башара Асада была возможность для встреч и диалога. Во время первой после смены власти встречи российской и сирийской делегации в Дамаске заявили, что восстановление отношений с Москвой должно «учитывать прошлые ошибки и уважать волю сирийского народа». Кремль не комментировал эти требования, но отмечал, что Россия намерена продолжать диалог с сирийскими властями. Российская сторона с декабря обсуждает с Дамаском судьбу своих военных баз в Сирии.

Временный президент отказался подтвердить, просил ли он Москву выдать Асада, о чем в конце января писал Reuters.

В ожесточенных столкновениях на западе страны с участием алавитов и сил безопасности новых властей Сирии, которые относятся к суннитам, аль-Шаара винит «проасадовские группировки» и неназванное иностранное государство. Прежде временный президент охарактеризовал вспышку насилия как «ожидаемые проблемы» и пообещал, что правительство привлечет к ответственности любого, кто причастен к гибели мирных жителей.

Сирийский лидер заявил, что в ходе беспорядков погибли 200 сотрудников сил безопасности, но отказался назвать общее число погибших до завершения расследования, которое проведет независимая комиссия. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что с 7 марта жертвами «убийств, внесудебных казней и этнических чисток» стали 973 мирных жителя провинций Латакия, Тартус, Хама и Хомс, а до этого рассказывал о гибели около 250 бойцов-алавитов. 10 марта должны пройти экстренные закрытые консультации Совета Безопасности ООН, которые инициировали США и Россия.