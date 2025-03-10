Почему новые этнические чистки в Сирии чувствительны для России Жертвами насилия стали преимущественно алавиты, к которым относится и Башар Асад

10 марта СБ ООН проведет экстренные консультации из-за обострения на западе Сирии, где, по последним доступным данным, за три дня погибли около тысячи мирных жителей. Что сейчас происходит в республике — в материале РБК

Латакия, Сирия, 7 марта 2025 г. (Фото: Karam al-Masri / Reuters)

10 марта представители США и России из-за обострения ситуации на западе Сирии инициировали экстренные закрытые консультации Совета Безопасности ООН. Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, с 7 марта в результате «убийств, внесудебных казней и этнических чисток» погибли по меньшей мере 973 мирных жителя провинций Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Центр также ранее сообщал о гибели 250 боевиков-алавитов, а правительственные силы безопасности оценивали свои потери более чем в 300 человек. Общее число погибших в стране за 72 часа, таким образом, превысило 1,3 тыс.

Возможности верифицировать эти данные по другим источникам сейчас нет. Временное правительство Сирии не приводит число погибших гражданских лиц. Однако если цифры SOHR корректны, то нынешние события стали самой кровопролитной вспышкой насилия с момента свержения в конце прошлого года режима Башара Асада и прихода к власти объединения исламистов и вооруженной оппозиции во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена).

27 ноября 2024 года объединенные силы сирийской вооруженной оппозиции и исламистских группировок начали масштабное наступление на северо-западе Сирии. 29 ноября они вошли в Алеппо — второй по величине город республики, прежде находившийся под контролем правительственных сил. Уже на следующий день повстанцы смогли полностью восстановить контроль над востоком провинции Идлиб, утраченный в результате наступления сил Башара Асада в 2020 году. Затем пали и другие крупные города — Хама и Хомс. В ночь на 8 декабря повстанцы вошли в Дамаск, а президент Асад, правивший страной с 2000 года, бежал в Москву. 29 января временным президентом страны стал глава исламистской ХТШ Ахмед аш-Шараа. В стране также было отменено действие Конституции, распущены парламент, армия, службы безопасности и ополчение.

Почему в Сирии начали преследовать алавитов

Новый виток насилия в республике, уже 14 лет находящейся в состоянии гражданской войны, начался 6 марта. В этот день, по версии временного правительства Сирии, группа бывших военных, лояльных экс-президенту Асаду, совершила скоординированные атаки на контрольно-пропускные пункты, конвои и позиции правительственных сил на побережье Средиземного моря. Подконтрольные Дамаску силы понесли наиболее серьезные потери в прибрежном городе Джебла в Латакии — сообщалось примерно о 50 погибших.

После этого власти направили в Латакию и Тартус подкрепление и бронетехнику из других частей страны, перекрыли ведущие к обеим провинциям дороги и ввели в их административных центрах комендантский час. Как сообщает SOHR, поначалу в боестолкновениях погибали преимущественно комбатанты, однако в последующие дни стремительно выросло число жертв из числа гражданских лиц, в том числе жителей соседних Хамы и Хомса. ООН также получила «крайне тревожные сообщения об убийствах целых семей, включая женщин, детей и сдавшихся в плен бойцов», сообщил верховный комиссар международной организации по правами человека Фолькер Тюрк.

Жертвами насилия, по данным СМИ и правозащитников, стали преимущественно представители религиозных меньшинств — алавиты (к ним принадлежит и семья экс-президента Асада) и христиане, проживающие в этом регионе. Представители алавитского сообщества заявили Reuters, что «убийства возмездия» осуществляли связанные с ХТШ боевики. Однако сирийское государственное агентство SANA сообщает лишь об «отдельных нарушениях» прав мирного населения, последовавших после того, как «большие и неорганизованные толпы» сторонников новых властей направились в прибрежные районы на подавление «восстания».

Алавиты (от «Али-Алла», что означает обожествляющие Али) — последователи синкретической религии, которая сочетает элементы древневосточных языческих верований, гностического христианства и шиизма. Алавиты почитают «вечную троицу»: пророка Мухаммеда, его зятя Али и сподвижника Салмана аль-Фариси, но при этом отрицают шариат и употребляют алкоголь. Представители этого религиозного течения также поклоняются Солнцу и Луне, верят в переселение душ и отмечают христианские праздники вроде Пасхи и Рождества. Алавиты составляют около 10% населения Сирии. Нынешние власти республики относятся к суннитам. Алавитская община в Латакии и Тартусе утверждала, что постоянно подвергалась атакам с момента свержения режима Асада. В конце декабря в Латакии, Тартусе и Хомсе прошли масштабные акции протеста после того, как в соцсетях распространилось видео с осквернением алавитских святынь, в ряде случаев они переросли в столкновения с силовиками.

Associated Press сообщает со ссылкой на жителей западных провинций, что вооруженные сунниты расстреливали алавитов прямо на улицах и во дворах, после чего забирали их имущество и сжигали дома. Один из собеседников агентства заявил, что боевики требовали у каждого удостоверение личности, чтобы проверить этноконфессиональную принадлежность. SOHR также подтверждает факты поджогов принадлежащих алавитам домов.

7 марта в соцсетях стали появляться видео и фотографии из алавитских деревень и городов — улицы усеяны телами погибших (Reuters подтвердил, что часть кадров была снята в городе Аль-Мухтария, но не смог установить время съемки). В тот же день в соцсетях появились фотографии и видео большой толпы у ворот российской авиабазы Хмеймим — люди просили российских военнослужащих о защите (Al-Jazeera сообщает, что им дали укрыться на базе; официально об этом не сообщалось).

10 марта также были опубликованы видео из города Банияс, где днем ранее имели место бои у местной электростанции. На кадрах, снятых сторонником временного правительства, видны десятки тел в гражданской одежде. РБК не может верифицировать подлинность и время съемки всех этих видео- и фотоматериалов.

7 марта Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 10 марта — о завершении военной операции против сторонников прежнего режима. Представитель ведомства полковник Хасан Абдул Гани заявил, что службы безопасности «нейтрализовали ячейки» проасадовских сил в ряде населенных пунктов Латакии и Тартуса и «разработали новые планы по завершению борьбы с остатками свергнутого режима и по устранению любой будущей угрозы».

Под растущим международным давлением временное правительство Сирии объявило о создании «независимой» комиссии по расследованию «причин, обстоятельств и условий», которые привели к убийствам мирных жителей. 9 марта временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа также выступил с видеообращением, в котором возложил ответственность за кровопролитие на «остатки свергнутого режима» и их «внешних сторонников», подразумевая, по всей видимости, Иран. По словам аш-Шараа, сторонники Асада не только напали на правительственные подразделения, но и якобы убивали гражданских, пытаясь «посеять новые распри и втянуть нашу страну в гражданскую войну».

Вместе с тем он пообещал наказать и тех, кто «превысил государственные полномочия или использовал власть в своих интересах». «Никто не будет выше закона, и все те, чьи руки запятнаны сирийской кровью, рано или поздно предстанут перед судом», — пообещал новый сирийский лидер.

Как на вспышку насилия отреагировало международное сообщество

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил насилие в Сирии и призвал немедленно прекратить боевые действия. Специальный посланник международной организации по Сирии Гейр Педерсен также предостерег новые власти республики от дальнейшего насилия, предупредив об угрозе дестабилизации ситуации в республике и срыва транзита власти.

Анкара ожидаемо заступилась за временное правительство Сирии, а Иран, напротив, его осудил, отвергнув свою причастность к случившемуся. Евросоюз выступил с критикой действий сторонников Асада. МИД Израиля опубликовал коллаж из двух фотографий аш-Шараа с подписью: «Джихадист в костюме и галстуке остается джихадистом».

Озабоченность в связи с событиями в Сирии выразили США и Россия — представители двух стран также созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Госсекретарь США Марко Рубио возложил ответственность за насилие на радикальных исламистов-террористов и призвал временное правительство Сирии привлечь виновных к ответственности. «США поддерживают религиозные и этнические меньшинства Сирии, включая христианскую, друзскую, алавитскую и курдскую общины этой страны, и выражают соболезнования в адрес жертв и их родных», — говорится в его заявлении, датированном 9 марта.

Москва отреагировала на эскалацию в Сирии еще 7 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала «всех авторитетных сирийских лидеров» приложить все возможные усилия для прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения. «В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности», — подчеркнула она.

Глава МИД России Сергей Лавров в конце февраля предупреждал о риске междоусобиц в Сирии. «Многие части сирийской территории проявляют стремление к тому, чтобы обособиться от центральных властей. Это касается не только курдов, которые долгие годы при администрации Джо Байдена вынашивали идею сепаратизма (что категорически неприемлемо для всех стран региона, поскольку может привести к большой войне), но и других этноконфессиональных групп, которые не прочь воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы заявить свои права на определенную автономию», — сказал российский министр.

Для России вспышка насилия в Латакии и Тартусе чувствительна не только из-за общегуманитарных соображений: в этих провинциях находятся авиабаза Хмеймим и 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Москва в 2017 году договорилась с Дамаском о размещении на этих объектах своих сил на 49 лет. Сейчас Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своего присутствия: в январе Дамаск посетила делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, а 12 февраля состоялся первый телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и аш-Шараа. Новое руководство Сирии допустило, что позволит российским войскам остаться на выгодных для себя условиях. Как сообщал Reuters, Израиль также выступает за сохранение российского военного присутствия — в качестве противовеса возрастающему влиянию Турции в Сирии.