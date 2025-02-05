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Как защититься от мошенников ,  
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«Львиную долю» кибератак в России в 2024 году связали с Украиной

ФСБ: «львиная доля» кибератак в России связана с проукраинскими группами
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Большая часть кибератак и мошеннических инцидентов, совершенных в 2024 году против ряда секторов экономики, приходится на деятельность проукраинских группировок. Об этом сообщил на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2025» замдиректора созданного под эгидой ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов.

«По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и компьютерных инцидентов, связанных с деятельностью проукраинских группировок, составляет львиную долю от общего их числа», — сказал Иванов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в 2024 году «революционных» изменений в этой отрасли центр не зафиксировал. Специалист констатировал, что больше всего от атак кибермошенников пострадали государственный сектор, энергетика, транспорт, связь, наука и образование.

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Фото:Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

Россияне неоднократно становились жертвами атак со стороны мошенников. По данным Центробанка России, специалистам банка во втором квартале 2024 года удалось отразить 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму ₽2,3 трлн, что в 1,5 раза больше средних значений за предыдущий период.

Всего в апреле—июне 2024 года банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, констатировал регулятор.

В МВД призвали граждан для защиты от мошенничества придерживаться принципа «нулевого доверия» и не доверять никакой информации без проверки. Специалисты, в частности, советовали гражданам не спешить выполнять инструкции от предполагаемых сотрудников финансовых организаций.

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