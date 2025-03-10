Путин поручил освободить от призыва воевавших в войсках ДНР и ЛНР россиян

Путин поручил освободить от призыва воевавших в войсках ДНР и ЛНР россиян

До 30 марта правительство должно освободить от призыва тех, кто участвовал в боях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года не менее шести месяцев

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Правительство России должно в срок до 30 марта освободить от призыва на срочную службу мужчин, которые принимали участие в боевых действиях против украинских сил в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года. Соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», перечень публикует Кремль.

Освобождение от призыва коснется тех, кто принимал «не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой народной республики, Луганской народной республики участие в боевых действиях, <…> начиная с 11 мая 2014 года», следует из текста распоряжения.

Для этого правительство должно внести соответствующие изменения в законодательство. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Луганская и Донецкая республики (ЛНР и ДНР) вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов. В феврале того же года, за несколько дней до начала военной операции, Москва признала их суверенными государствами. С 2014 года республики существовали как самопровозглашенные государства: весной, 11 мая, там состоялись референдумы по вопросу самоопределения, после чего были приняты временные Конституции. В середине апреля 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт между ополченцами и украинскими военными, который продолжался более семи лет.

С 1 января 2024 года призыву на срочную службу подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет.

Согласно ст. 23 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», от призыва на военную службу освобождаются граждане:

признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья (категория «В» в мирное время, а также категория «Д» — полное освобождение от службы);

проходящие или прошедшие военную службу в России;

проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;

прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами.

Кроме того, право на освобождение от призыва имеют россияне, имеющие ученую степень и являющиеся сыновьями или родными братьями военнослужащих, погибших или умерших в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву. То же касается братьев тех, кто погиб при прохождении военных сборов. Закон предусматривает и другие исключения.

Как правило, с 1 апреля в России начинается весенний призыв. Таким образом, получение президента должно быть исполнено до его начала.