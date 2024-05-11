Захарова связала удары по ДНР и ЛНР с годовщиной референдумов об их статусе

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украина при поддержке западных стран осуществила серию атак в отношении ДНР и ЛНР в связи с десятой годовщиной со дня проведения референдумов о статусе республик, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«За суверенитет высказалось большинство участников плебисцитов: в ЛНР — 96,2% и ДНР — 89,7%. По этому случаю установлены праздничные даты: 11 мая — День республики отмечается в ДНР, 12 мая — в ЛНР. На Украине, где как огня боятся гласа народа, эти референдумы всегда вызывали обреченные раздражение и ярость», — считает Захарова.

Она отметила, что 10 мая были обстреляны Ровеньки в ЛНР и Донецк в ДНР, в результате чего есть жертвы и пострадавшие. Захарова добавила, что по факту произошедшего расследование начал СК.

Референдумы о самоопределении Донецкой и Луганской областей состоялись 11 мая 2014 года, тогда с их результатами согласилась Южная Осетия. В 2022 году независимость ДНР и ЛНР признали Россия, Сирия, КНДР и Абхазия. Осенью того же года эти регионы, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов.

Украина и западные страны не признают результаты референдумов и считают произошедшее аннексией. Власти России называли вопрос принадлежности регионов закрытым. Москва ставила признание реалий «на земле» в качестве одного из условий для переговоров с Киевом.