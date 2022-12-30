В ЛНР и ДНР приняли новые Конституции

Это позволит сформировать органы власти в российском правовом поле, отметил врио главы ЛНР Пасечник. «Коммерсантъ» писал, что в новых редакциях Конституций ЛНР и ДНР будут закреплены выборы глав через парламент, а не прямые

Фото: lug-info.com

Народный совет ЛНР принял новую Конституцию в связи с присоединением народной республики к России, сообщает Луганский информационный центр.

За принятие нового Основного закона единогласно проголосовали 43 присутствовавших на заседании депутата.

По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, принятие Конституции позволит сформировать органы власти и управления в российском правовом поле.

«И это наверняка еще раз подчеркивает, что мы максимально быстро и эффективно интегрируемся в правовое поле России и становимся полноправным субъектом Российской Федерации», — отметил Пасечник.

Позднее новый текст основного закона республики приняли и в Донецкой народной республике. По данным Донецкого агентства новостей, «за» проголосовали 76 депутатов.

Весной 2014 года в Луганской и Донецкой народных республиках после референдумов по вопросу самоопределения были приняты временные Конституции. Обе народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в конце сентября этого года. На их территории действует военное положение.

Накануне газета «Коммерсантъ» писала, что в новых редакциях Конституций ЛНР и ДНР закреплено положение о порядке избрания руководителей: их будут избирать не прямым всенародным голосованием, а через парламент. Прямые выборы главы субъекта предполагались в соответствии со ст. 57 Основных законов ЛНР и ДНР.

По словам собеседника издания, изначально в Кремле не исключали сохранения на присоединенных территориях прямых выборов, однако позже концепция изменилась: в условиях военного положения, «наверное, так правильнее». Проведение внеочередной сессии Народного совета ЛНР 30 декабря анонсировал спикер парламента Денис Мирошниченко («Единая Россия»).