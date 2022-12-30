В ЛНР и ДНР приняли новые Конституции

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Times узнала о словах Путина Тони Блэру о нежелании быть «анти-НАТО» Политика, 12:06
МИД заявил о готовности открыть наземное пассажирское сообщение с Китаем Политика, 12:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:04
Армения решила через ООН обязать Баку разблокировать Лачинский коридор Политика, 12:00
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 11:59
МВД рассмотрит предложение о «зимней амнистии» для водителей по штрафам Авто, 11:57
Как изменится мир в 2023 году: большой обзор The Economist Pro, 11:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Несостоявшийся политзаключенный, актер. Топ-10 неизвестных фактов о Пеле Спорт, 11:56
Власти возбудили дело после падения сосульки на генерала МЧС Общество, 11:47
Переговоры Путина и Си Цзиньпина. Видео Политика, 11:47
Британия передала Киеву металлодетекторы и наборы для обезвреживания бомб Политика, 11:46
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 11:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:42
Срочные продажи, дерзкие покупатели: что стало со вторичным рынком Москвы Недвижимость, 11:41
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР и ДНР приняли новые Конституции

Депутаты народных советов ЛНР и ДНР приняли новые Конституции
Это позволит сформировать органы власти в российском правовом поле, отметил врио главы ЛНР Пасечник. «Коммерсантъ» писал, что в новых редакциях Конституций ЛНР и ДНР будут закреплены выборы глав через парламент, а не прямые
Фото: lug-info.com
Фото: lug-info.com

Народный совет ЛНР принял новую Конституцию в связи с присоединением народной республики к России, сообщает Луганский информационный центр.

За принятие нового Основного закона единогласно проголосовали 43 присутствовавших на заседании депутата.

По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, принятие Конституции позволит сформировать органы власти и управления в российском правовом поле.

«И это наверняка еще раз подчеркивает, что мы максимально быстро и эффективно интегрируемся в правовое поле России и становимся полноправным субъектом Российской Федерации», — отметил Пасечник.

Позднее новый текст основного закона республики приняли и в Донецкой народной республике. По данным Донецкого агентства новостей, «за» проголосовали 76 депутатов.

Весной 2014 года в Луганской и Донецкой народных республиках после референдумов по вопросу самоопределения были приняты временные Конституции. Обе народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в конце сентября этого года. На их территории действует военное положение.

Читайте на РБК Pro
Зарубежный банк с легкостью открыл вам счет. Почему стоит насторожиться
Мир меняется надолго и всерьез: к чему готовиться финансовым директорам
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране

Накануне газета «Коммерсантъ» писала, что в новых редакциях Конституций ЛНР и ДНР закреплено положение о порядке избрания руководителей: их будут избирать не прямым всенародным голосованием, а через парламент. Прямые выборы главы субъекта предполагались в соответствии со ст. 57 Основных законов ЛНР и ДНР.

По словам собеседника издания, изначально в Кремле не исключали сохранения на присоединенных территориях прямых выборов, однако позже концепция изменилась: в условиях военного положения, «наверное, так правильнее». Проведение внеочередной сессии Народного совета ЛНР 30 декабря анонсировал спикер парламента Денис Мирошниченко («Единая Россия»).

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ЛНР Конституция
Материалы по теме
Путин назвал ситуацию в ЛНР «весьма сложной»
Политика
Путин назначил прокуроров новых регионов России
Политика
Лавров заявил о необходимости «освободить» территории новых регионов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter