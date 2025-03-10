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Военная операция на Украине ,  
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Times рассказала, что Британия консультирует Украину перед встречей с США

Сюжет
Военная операция на Украине
После перепалки Трампа и Зеленского последний принял участие в саммите лидеров Европы в Лондоне, британский премьер пообещал военную помощь Киеву и допустил отправку миротворцев. Теперь Британия помогает наладить отношения с США
Джонатан Пауэлл
Джонатан Пауэлл (Фото: David Ramos / Getty Images)

Британская сторона консультирует украинскую перед тем, как в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций Киева и Вашингтона, пишет The Times.

Газета отмечает, что прошло несколько встреч украинских чиновников с советником по национальной безопасности премьера Британии Джонатаном Пауэллом. О последней такой встрече офис президента Украины сообщил 9 марта — Пауэлл провел беседу с главой офиса Андреем Ермаком. Пауэлл также общался со своим американским коллегой Майком Уолтцем по поводу Украины.

The Times пишет, что Пауэлл, вероятно, советует Киеву показать, что тот реагирует на запросы Вашингтона.

Сам британский премьер Кир Стармер обсуждал вопросы Украины с французским президентом Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте — последний на этой неделе отправится в США. Стармер поднимал тему необходимости возобновления передачи американских разведданных Киеву — сейчас она приостановлена, по крайней мере частично.

CNN и Fox сообщали, что Украина получает только ту информацию, которая нужна ей для обороны. В ночь на 10 марта президент США Дональд Трамп сказал, что его администрация «почти» возобновила предоставление Украине разведданных.

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28 февраля президенты Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме, между ними произошла перепалка, и в конце концов американский лидер попросил украинскую делегацию удалиться. Вашингтон настаивал, чтобы Зеленский извинился, и тот заявил, что ему жаль из-за произошедшего в ходе визита.

10 марта Зеленский проведет встречу в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. На следующий день там же состоятся переговоры американской и украинской делегаций, но Зеленский не примет в них участия.

Британия при поддержке некоторых стран Европы, в первую очередь Франции, выступает с собственными инициативами по обеспечению мира на Украине, в том числе через отправку туда миротворческих сил. Москва называла неприемлемым вариант появления на Украине войск из стран НАТО.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Великобритания США Саудовская Аравия
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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