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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что Зеленский забрал у США деньги, как конфету у ребенка

Трамп: Зеленский забрал у США деньги, как конфету у ребенка
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в период президентства в США Джо Байдена отбирал деньги у Соединенных Штатов так же легко, как «конфету у ребенка». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.

«При Байдене он [Зеленский] забрал деньги из этой страны, как конфету у ребенка», — сказал политик.

По его словам, сделать это оказалось «просто». Трамп также повторил, что США дали Украине примерно $350 млрд.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

О том, что Соединенные штаты выделили Украине $350 млрд по решению предыдущего президента Джо Байдена, американский лидер заявил в феврале этого года. Поэтому сейчас Соединенные Штаты хотят получит от украинской стороны полезные ископаемые, пояснил политик. «Я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили», — сказал он.

Зеленский отверг озвученную Трампом версию о выделенной Соединенными Штатами сумме: «Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямо», — ответил он на заявление американского президента.

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Редкоземельные металлы полезные ископаемые Военная операция на Украине военная помощь Дональд Трамп Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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