Трамп: Зеленский забрал у США деньги, как конфету у ребенка

Трамп заявил, что Зеленский забрал у США деньги, как конфету у ребенка

Украинский лидер Владимир Зеленский в период президентства в США Джо Байдена отбирал деньги у Соединенных Штатов так же легко, как «конфету у ребенка». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.

«При Байдене он [Зеленский] забрал деньги из этой страны, как конфету у ребенка», — сказал политик.

По его словам, сделать это оказалось «просто». Трамп также повторил, что США дали Украине примерно $350 млрд.

О том, что Соединенные штаты выделили Украине $350 млрд по решению предыдущего президента Джо Байдена, американский лидер заявил в феврале этого года. Поэтому сейчас Соединенные Штаты хотят получит от украинской стороны полезные ископаемые, пояснил политик. «Я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили», — сказал он.

Зеленский отверг озвученную Трампом версию о выделенной Соединенными Штатами сумме: «Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямо», — ответил он на заявление американского президента.