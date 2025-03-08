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Военная операция на Украине ,  
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На Западе усомнились, что разведданные Европы заменят Киеву американские

Politico: европейские разведданные вряд ли заменят Украине американские
Сюжет
Военная операция на Украине
США приостановили передачу Украине разведданных, не касающихся ее обороны. Чиновники и эксперты на Западе говорят, что Европа не сможет заменить своими данными американские, так как не имеет развитой и массовой системы разведки
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Разведданные от европейских стран вряд ли смогут заменить для Украины американские, пишет Politico со ссылкой на источники. Такую же оценку дал в разговоре с Fox News эксперт по обороне из Гудзоновского института Кан Касапоглу.

5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку передачи США разведывательной информации Украине. По данным CNN и Fox News, это не касается информации, которая необходима ей для обороны.

«Я не уверен, что европейские страны действительно смогут преодолеть этот разрыв [в развитии разведывательных сетей]», — сказал неназванный европейский чиновник Politico.

Один из источников газеты отметил, что другим странам НАТО не запрещено делиться американскими разведданными с Украиной, но делать это лучше ограниченно, чтобы не испортить собственные отношения с США.

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Бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Джим Таунсенд отметил, что у Вашингтона в разведке задействованы больше аналитиков и более совершенные системы. «Это действительно вопрос массовости», — сказал он. Politico отмечает, что разведывательное сообщество США насчитывает 18 ведомств, которые превосходят европейские в области спутниковых технологий и аналитических возможностей.

Экс-помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд назвал решение США прекратить передачу Украине разведданных «разрушительным и враждебным». Это произошло фактически одновременно с приостановкой военной помощи.

В то же время на то, чтобы сокращение поставок вооружений оказало серьезное действие, уйдет несколько месяцев, и европейцы могут «частично смягчить» эффект от него, а вот отсутствие разведданных «будет иметь последствия в краткосрочной перспективе», предупредил он.

Аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков отметил, что у Киева действительно сократился объем разведданных: хотя он обладает собственными возможностями, но разведка США оказывала «очень ценную помощь».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
обмен разведданными Украина США Европа
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