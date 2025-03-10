 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Кузен Джей Ди Вэнса участвовал в боях на стороне Киева

Кузен вице-президента США Джей Ди Вэнса участвовал в боях на стороне Киева
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
После начала военных действий на Украине Нейт Вэнс приехал во Львов, а потом записался добровольцем. В январе 2025 года он уволился из украинской армии, рассказал Вэнс Le Figaro
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс (Фото: Drew Hallowell / Getty Images)

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс участвовал в боях на стороне Украины, об этом он рассказал французской газете Le Figaro.

У Нейта и Джей Ди общие бабушка с дедушкой, мать последнего Беверли — сестра отца Нейта Джеймса, поясняет издание.

Нейт Вэнс с 18 до 22 лет служил в морской пехоте, а потом работал в нефтяной компании. Он живет в Сан-Антонио (Техас). После начала военных действий на Украине Нейт приехал во Львов, а потом записался добровольцем. «Я видел, что история пишется передо мной, я хотел быть ее частью», — объяснил он.

Вэнс решил уволиться из украинской армии в январе 2025 года — за несколько дней до того, как его кузен был приведен к присяге как вице-президент. Он признался, что был разочарован, когда увидел разговор Джей Ди Вэнса и президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Вэнс назвал условие возобновления помощи Украине
Политика
Джэй Ди Вэнс

«Ди Вэнс — хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен нравиться электорату и что это часть политической игры. Но то, что они сделали с Зеленским было непорядочно», — считает он.

Нейт рассказал Le Figaro, что, будучи на Украине,
несколько раз пытался связаться со своим братом. «Из Украины попасть к сенатору непросто», — признал он. По его словам, он оставил ему несколько сообщений, но тот так и не ответил.

Джей Ди Вэнс участвовал в перепалке Трампа и Зеленского, произошедшей в конце февраля. Белый дом отвергал утверждения о том, что она была спланирована Трампом и Вэнсом. NBC сообщал, что спор спровоцировал не вопрос журналиста об обвинениях в том, что президент США занял сторону своего коллеги Владимира Путина, а желание Вэнса дать отпор неподобающему, по его мнению, поведению Зеленского в дипломатической среде. Собеседники телеканала уверяют, что заранее он это не продумывал.

Американский лидер остался доволен своим вице-президентом после его обмена резкими фразами с президентом Украины, писала The Wall Street Journal.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Джеймс Дэвид Вэнс конфликт на Украине
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Вэнс заявил о двуличии европейских лидеров в конфликте на Украине
Политика
Вэнс заявил, что Трамп первый поднимет трубку, если Зеленский готов
Политика
Вэнс заявил о невозможности вечного финансирования Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Алаудинов назвал историческим «бросок через трубу» в Курской областиПолитика, 05:40
На Украине описали переговоры с США пословицей «яке їхало, таке здибало»Политика, 05:29
Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны КиеваПолитика, 04:42
«РИА Новости» сообщило, что Артемию Лебедеву выписали штрафПолитика, 04:36
Кузен Джей Ди Вэнса участвовал в боях на стороне КиеваПолитика, 04:25
Россия и США запросили экстренные консультации СБ ООН по СирииПолитика, 03:37
«КП» опубликовала список имущества Блиновской, которое выставят на торгиОбщество, 03:33
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Трамп объявил, что «почти» возобновил предоставление разведданных КиевуПолитика, 03:25
В Сумах, Херсоне и Николаеве прозвучали взрывыПолитика, 02:42
Reuters сообщил о планах США оценить готовность Украины к уступкамПолитика, 02:38
Аналитики SIPRI назвали крупнейших в мире экспортеров оружияПолитика, 02:01
Захарова раскритиковала экс-главу МИД за «советы» ЗеленскомуПолитика, 02:00
Shaman и Мизулина сообщили, что они параОбщество, 01:48
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайбСпорт, 01:44