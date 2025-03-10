Кузен Джей Ди Вэнса участвовал в боях на стороне Киева

После начала военных действий на Украине Нейт Вэнс приехал во Львов, а потом записался добровольцем. В январе 2025 года он уволился из украинской армии, рассказал Вэнс Le Figaro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (Фото: Drew Hallowell / Getty Images)

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс участвовал в боях на стороне Украины, об этом он рассказал французской газете Le Figaro.

У Нейта и Джей Ди общие бабушка с дедушкой, мать последнего Беверли — сестра отца Нейта Джеймса, поясняет издание.

Нейт Вэнс с 18 до 22 лет служил в морской пехоте, а потом работал в нефтяной компании. Он живет в Сан-Антонио (Техас). После начала военных действий на Украине Нейт приехал во Львов, а потом записался добровольцем. «Я видел, что история пишется передо мной, я хотел быть ее частью», — объяснил он.

Вэнс решил уволиться из украинской армии в январе 2025 года — за несколько дней до того, как его кузен был приведен к присяге как вице-президент. Он признался, что был разочарован, когда увидел разговор Джей Ди Вэнса и президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Ди Вэнс — хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен нравиться электорату и что это часть политической игры. Но то, что они сделали с Зеленским было непорядочно», — считает он.

Нейт рассказал Le Figaro, что, будучи на Украине,

несколько раз пытался связаться со своим братом. «Из Украины попасть к сенатору непросто», — признал он. По его словам, он оставил ему несколько сообщений, но тот так и не ответил.

Джей Ди Вэнс участвовал в перепалке Трампа и Зеленского, произошедшей в конце февраля. Белый дом отвергал утверждения о том, что она была спланирована Трампом и Вэнсом. NBC сообщал, что спор спровоцировал не вопрос журналиста об обвинениях в том, что президент США занял сторону своего коллеги Владимира Путина, а желание Вэнса дать отпор неподобающему, по его мнению, поведению Зеленского в дипломатической среде. Собеседники телеканала уверяют, что заранее он это не продумывал.

Американский лидер остался доволен своим вице-президентом после его обмена резкими фразами с президентом Украины, писала The Wall Street Journal.