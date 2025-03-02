WSJ узнала о гордости Трампа за Вэнса после перепалки с Зеленским

Трамп доволен своим вице-президентом после его обмена резкими фразами с президентом Украины, выяснила WSJ. В то же время, демократы и некоторые республиканцы считают, что Вэнс не был вправе вмешиваться

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп впечатлен заявлениями вице-президента Джей Ди Вэнса на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленский, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди сотрудников администрации.

По их словам, Трамп несколько раз обратил внимание в беседах с подчиненными, что его предыдущий вице-президент Майк Пенс такого бы не сделал.

Вместе с тем, конгрессмены-демократы и некоторые дипломаты раскритиковали Вэнса, увидев в его действиях спланированную попытку саботировать достижений соглашений. «Мне показалось, что Джей Ди Вэнс просто сказал: «Эй, посмотри, что я могу сделать, папа!» И это не улучшило ситуацию. Эти переговоры должны были проходить за закрытыми дверями», — оценил сенатор Марк Келли (Аризона). По мнению бывшего посла в России Майкла Макфола, «для вице-президента неуместно прерывать главу государства и требовать от него благодарности».

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Республиканцы в основном положительно восприняли участие Вэнса во встрече. «Я очень горжусь Дж. Д. Вэнсом, который отстаивает интересы нашей страны», — сказал сенатор Линдси Грэм (Южная Каролина). Сенатор Майк Ли (Юта) назвал вице-президента «величайший на все времена». При этом некоторые видные члены партии курс президента США не поддежали. «Внешняя политика — занятие не для слабонервных, но сейчас меня тошнит от того, что администрация, похоже, отворачивается от наших союзников», — оценила сенатор Лиза Мурковски (Аляска).

Подчиненные Вэнса заверили WSJ, что тот не намеревался срывать встречу президентов, но ему не понравился вопрос заданный Трампу о потеплении отношений с Россиией, из-за чего вице-президент решил поддержать главу государства. По словам источников издания, еще до встречи Вэнс и Трамп были раздражены Зеленским, поскольку тот не соглашался с некоторыми оценками американского лидера и вместо договоренности по полезным ископаемым требовал более широкого соглашения по мирному урегулированию.

Собеседники New York Times также настаивают, что перепалка не была спланированной, а началась, поскольку Зеленский недостаточно благодарил США, — что хотел бы услышать Трамп, и требовал обязательств по защите Украины от возможных будущих конфликтов, — чего Трамп слышать не желал.