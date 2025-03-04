Вэнс назвал условие возобновления помощи Украине

Вэнс: ни ЕС, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт вечно

Киеву нужно вернуться к переговорам, призвал Вэнс, отметив, что Трамп не отказывается от сделки по добыче ископаемых. Он заявил, что конфликт невозможно продолжать вечно

Джэй Ди Вэнс (Фото: Will Oliver / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина должна вернуться к переговорам с США для возобновления американской помощи, сообщил журналистам вице-президент Джэй Ди Вэнс.

Президент Дональд Трамп «пытается послать очень четкое сообщение», что украинские власти должны вернуться к обсуждению сделки о полезных ископаемых, он по-прежнему заинтересован в соглашении, уверен Вэнс.

«Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы думаем, что украинские войска сражались очень храбро, но мы находимся в точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно», — сказал он (цитата по CNN).

Вэнс считает, что Украина не хочет «вести переговоры добросовестно», а в вопросе оказания помощи Киеву к США относятся несправедливо. «Это действительно смешно и, честно говоря, оскорбительно для американского народа, что европейцы получают более выгодную сделку, чем американцы», — сказал он.

Согласно Кильскому институту мировой экономики, Европейский союз и отдельные европейские страны совокупно выделили гораздо больше военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине (около $258 млрд по состоянию на декабрь 2024 года), чем США (около $124 млрд), отмечает телеканал. Если говорить конкретно о военной поддержке, Соединенные Штаты предоставили ее на $67 млрд, Европа — $65 млрд.

В ночь на 4 марта Bloomberg и другие СМИ сообщили о приостановке американской военной поддержки, решение коснулось всей техники, которая еще не находится на территории Украины. По данным The Times, таким образом Трамп добивается от Зеленского подписания сделки об ископаемых без гарантий безопасности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом не подтвердил сведения о прекращении поставок. По его словам, у военных и властей «есть возможности, инструменты удержания ситуаций на линии фронта». Шмыгаль заявил, что Киев готов к подписанию сделки по природным ресурсам с Вашингтоном, о желании продолжить переговоры с США сообщил и советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Зеленский 4 марта отметил, что «никто не хочет мира больше, чем украинцы», назвал первые шаги к прекращению боев и выразил готовность работать «под сильным лидерством» Трампа.