 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Вэнс назвал условие возобновления помощи Украине

Вэнс: ни ЕС, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт вечно
Сюжет
Военная операция на Украине
Киеву нужно вернуться к переговорам, призвал Вэнс, отметив, что Трамп не отказывается от сделки по добыче ископаемых. Он заявил, что конфликт невозможно продолжать вечно
Джэй Ди Вэнс
Джэй Ди Вэнс (Фото: Will Oliver / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина должна вернуться к переговорам с США для возобновления американской помощи, сообщил журналистам вице-президент Джэй Ди Вэнс.

Президент Дональд Трамп «пытается послать очень четкое сообщение», что украинские власти должны вернуться к обсуждению сделки о полезных ископаемых, он по-прежнему заинтересован в соглашении, уверен Вэнс.

«Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы думаем, что украинские войска сражались очень храбро, но мы находимся в точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно», — сказал он (цитата по CNN).

Что означает для Украины приостановка военной помощи США
Политика
Армейский завод боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания, США

Вэнс считает, что Украина не хочет «вести переговоры добросовестно», а в вопросе оказания помощи Киеву к США относятся несправедливо. «Это действительно смешно и, честно говоря, оскорбительно для американского народа, что европейцы получают более выгодную сделку, чем американцы», — сказал он.

Согласно Кильскому институту мировой экономики, Европейский союз и отдельные европейские страны совокупно выделили гораздо больше военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине (около $258 млрд по состоянию на декабрь 2024 года), чем США (около $124 млрд), отмечает телеканал. Если говорить конкретно о военной поддержке, Соединенные Штаты предоставили ее на $67 млрд, Европа — $65 млрд.

В ночь на 4 марта Bloomberg и другие СМИ сообщили о приостановке американской военной поддержки, решение коснулось всей техники, которая еще не находится на территории Украины. По данным The Times, таким образом Трамп добивается от Зеленского подписания сделки об ископаемых без гарантий безопасности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом не подтвердил сведения о прекращении поставок. По его словам, у военных и властей «есть возможности, инструменты удержания ситуаций на линии фронта». Шмыгаль заявил, что Киев готов к подписанию сделки по природным ресурсам с Вашингтоном, о желании продолжить переговоры с США сообщил и советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Зеленский 4 марта отметил, что «никто не хочет мира больше, чем украинцы», назвал первые шаги к прекращению боев и выразил готовность работать «под сильным лидерством» Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джеймс Дэвид Вэнс США Украина военная помощь переговоры
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
В Киеве оценили, чего будет стоить Украине приостановка помощи США
Политика
Марин Ле Пен назвала жестоким решение США оставить Украину без помощи
Политика
Сийярто предсказал ошеломляющий ущерб ЕС от помощи Украине без США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Суд оштрафовал офицера за взятки от желающих служить на «Панцире»Общество, 21:05
Как Евросоюз собирается найти €800 млрд на свое перевооружениеПолитика, 21:01
Ушаков сообщил, что США не назначили своего спецпредставителя по УкраинеПолитика, 20:53
Песков положительно оценил готовность Зеленского вернуться к переговорамПолитика, 20:45
«Яблоко» вышло из Альянса либералов из-за позиции по УкраинеПолитика, 20:41
Renaissance Capital ожидает снижение прибыли Globaltrans в 2024 годуИнвестиции, 20:40
Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова за их конфликтСпорт, 20:33
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Зеленский поговорил со Стармером перед заявлением о стремлении к мируПолитика, 20:32
Дронов стал основным кандидатом в губернаторы Новгородской областиПолитика, 20:29
Ушаков сообщил о договоренности России и США провести переговоры по ИрануПолитика, 20:27
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 20:22
Apple представила iPad Air с искусственным интеллектомLife, 20:19
Один из лучших игроков нынешнего сезона НБА порвал «кресты»Спорт, 20:11
Краудлендинг-платформа JetLend назвала первый день торгов после IPOИнвестиции, 19:53