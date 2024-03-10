В украинском законе о мобилизации «урегулируют» вопрос с инвалидами

В новом законопроекте о мобилизации на Украине сужается круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы. Арахамия пообещал «урегулировать» этот вопрос, а также оставить отсрочку аспирантам

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Вопрос о статусе инвалидов и их опекунов, который рассматривают в рамках нового украинского законопроекта о мобилизации, будет «урегулирован», сообщил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в своем телеграм-канале.

«Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет «зраду»: вопрос о I, II и III группе людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один опекун на человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о «постоянном уходе», а просто об уходе», — отметил депутат.

Как отмечает «Страна.ua», речь идет об отсрочке от мобилизации для лиц, которые ухаживают за инвалидами. В новом законопроекте планировалось ужесточить определение статуса такого лица.

По словам Арахамии, рассмотрение поправок начнется на следующей неделе: «Эту правку мы будем отстаивать». Также он пообещал оставить отсрочку для всех категорий аспирантов, независимо от формы обучения.

Мобилизация и военное положение на Украине были введены сразу после начала российской военной операции. 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении особых режимов еще на 90 дней.

В начале февраля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий мобилизацию на Украине. Он в том числе подразумевает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также наказание для уклонистов в виде ареста счетов, ограничений на вождение авто и права на выезд за рубеж.

Помимо этого, законопроект сужает круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе. На данный момент право на отсрочку имеют лица, занятые постоянным уходом за родителями жены или мужа. Нововведения предусматривают, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями. Военнообязанные, имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку. Если законопроект пройдет все процедуры, то может вступить в силу в апреле.

В России, как говорил президент Владимир Путин на прямой линии 14 декабря, нет необходимости в новой мобилизации, поток добровольцев и контрактников не сокращается.