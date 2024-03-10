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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты оценили соблюдение правил при новом назначении Залужного

Профессор Панов: назначение Залужного послом не нарушило дипломатических правил
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
На Украине назвали назначение Залужного послом в Британии нарушением дипломатических обычаев. Мнения опрошенных РБК экспертов разделились: профессор Бакланов с этим согласился, профессор Панов не увидел расхождений с практикой
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

В дипломатии нет жестко установленных правил назначения новых послов, Украина ничего не нарушила, объявив о переходе бывшего главнокомандующего Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом РБК заявил профессор кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» обвинило власти в нарушении дипломатического этикета тем, что о назначении Залужного было объявлено до направления агремана (запроса о согласии страны принять посла). В издании посчитали, что это нарушает «все писаные и неписаные правила дипломатии», даже если состоялись непубличные обсуждения.

Панов указал, что есть разные практики согласования послов. В первом случае до отправления агремана кандидатуру посла согласовывают неофициально и принимающая сторона может ответить отказом, либо проигнорировать запрос, что будет воспринято как отказ. «Я сильно сомневаюсь, что Залужного не поставили в известность. [Президент Владимир] Зеленский, вероятно, уже договорился, что Залужному дадут агреман. То есть Украина ничего не нарушала. Нет такого закона, есть традиции», — пояснил эксперт, назвав обсуждения этой темы «бурей в стакане воды».

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Валерий Залужный

Профессор отметил также, что обычно имя кандидата не становится публичным до согласования кандидатуры, поскольку в случае отказа это может нанести ущерб этому человеку.

К примеру, продолжил он, в Белоруссию однажды направили послом «одного дипломата», но Минск отказал согласовать его кандидатуру за критические высказывания в адрес президента Александра Лукашенко, что потом сказалось на карьере. Панов привел другой пример, когда Михаил Горбачёв после возвращения из Фороса начал перестановку кадров и решил избавиться от главы МИДа Бориса Панкина. Горбачёв позвонил британскому премьеру Маргарет Тэтчер и получил ее устное согласие, а агреман был отправлен «как довесок».

«Может быть здесь тоже была такая ситуация, когда Зеленский позвонил в Лондон, сказал, что хочет направить Залужного. Те сказали, что примут. Поэтому агреман в данном случае был как технический аспект», — предположил профессор.

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Есть общепринятый порядок рассмотрения агремана и он был нарушен, заявил РБК заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов. Он подчеркнул, что порядок назначения послов — повышено деликатная тема, и принято держать все вопросы втайне до окончательного согласования деталей.

«Это не назначение посла. Это продолжение политического театра, который идет на Украине. Это с самого начала носит не дипломатический характер, а характер политической возни, свойственной Украине. Здесь никого и не интересовало, есть ли какой-то порядок организации [назначения послом]. Это чисто политический вопрос, — оценил Бакланов. Он счел назначение Залужного «вопросом трудоустройства» главнокомандующего, а не вопросом назначения посла.

Залужного отправили в отставку с должности главкома 8 феврале, спустя месяц, 7 марта, Зеленский объявил о его назначении послом. Должность посла в Британии пустовала до последнего времени. До прошлого лета дипмиссию возглавлял Вадим Пристайко, но он лишился поста после того, как публично раскритиковал Зеленского за высказывание в адрес тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса.

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Валерий Залужный Украина Великобритания
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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