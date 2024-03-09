«Новое время» анонсировало сокращение правительства Украины ради экономии

«Новое время» узнало о планах по сокращению 5 из 19 украинских министерств

Премьер Украины уже сообщал о планирующемся сокращении, но не уточнял, какие ведомства будут расформированы. По данным НВ, Киев избавится от министерств, курирующих социальную сферу, ради экономии

Денис Шмыгаль (Фото: kmu.gov.ua)

Не менее пяти из 19 министерств на Украине могут быть расформированы весной в целях экономии бюджета, сообщило издание «Новое время» со ссылкой на источники в офисе президента и парламентской фракции партии «Слуга народа».

4 марта премьер страны Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции анонсировал сокращение числа украинских министерств на треть. По его словам, планируется оставить порядка 15-16 ведомств. Однако, о каких структурах идет речь, он не уточнял.

По данным издания, в первую очередь речь идет о министерствах, в которых не назначены руководители или чьи функции способны выполнять другие ведомства. Источники «Нового времени» допустили объединение министерств, курирующих социальную сферу. Часть функций сокращенных ведомств будет исполнять управление офиса премьер-министра Украины — Центр правительства, пишет газета.

«Новое время» отмечает, что в правительстве не собирали рабочих групп по этому вопросу. При этом, отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует менять премьера Дениса Шмыгаля.

Заявление Шмыгаля о сокращениях последовало после слов Зеленского 25 февраля. Тогда в ходе пресс-конференции он заявил о продолжении дискуссии о сокращении ведомств по причине дефицита денежных средств, пишет «Новое время». Глава государства также не уточнил, о каких ведомствах идет речь.