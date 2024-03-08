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Война санкций ,  
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В Финляндии назвали дедлайн для автомобилей с российскими номерами

Автомобили с номерами из России должны покинуть Финляндию до 16 марта
Сюжет
Война санкций
Автомобили с российскими номерами обязаны выехать из Финляндии не позднее 16 марта, сообщил глава департамента таможенного контроля страны
Фото: Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press
Фото: Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press

Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию не позднее 16 марта, сообщил глава департамента таможенного контроля Сами Ракшит. Его слова передает местный телеканал MTV Uutiset. Он заявил, что неизвестно о количестве таких автомобилей в Финляндии.

«Это все предположения. Если бы я дал вам приблизительную оценку, я бы сказал, что их тысячи», — отметил Ракшит. По его словам, таможня также не располагает оценкой числа автомобилей, которые были вывезены из Финляндии с момента объявления о запрете на въезд машин с российскими номерами в сентябре.

«Сложнее, особенно когда закрыта восточная граница, из-за того, что вы не можете выехать из Финляндии напрямую в Россию. На практике выезд означает переезд в другую страну ЕС», — заявил он.

В ответ на вопрос о том, что будет с такими автомобилями, которые останутся в Финляндии после 16 марта, Ракшит заявил, что будет проведена оценка, «почему машина здесь, как долго это продолжалось и были ли соблюдены определенные формальности в отношении автомобиля». При этом он отметил, что власти находятся в процессе подготовки дальнейших указаний.

Глава департамента подчеркнул, что из сентябрьского запрета было сделано исключение для граждан стран Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или их ближайших родственников, которые постоянно проживают в России.

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В ответ на вопрос MTV о том, планируется ли передача Украине конфискованных автомобилей с российскими номерами, Ракшит не ответил напрямую. Вместо этого он указал, что в Финляндии действует строгая система защиты собственности, и никакая собственность не может быть изъята или использована для каких-либо целей без законного основания.

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Финляндия запретила с 16 сентября 2023 года въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. «Запрет распространяется на въезд в ЕС, а это значит, что под запрет попадут и зарегистрированные в России автомобили, прибывающие в Финляндию из Норвегии», — пояснял тогда Ракшит.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен исключила конфискацию автомобилей, она возможна только в случае уголовного расследования. Тогда же финская стороны заявила, что автомобили с российскими номерами нужно вывести до 16 марта 2024 года.

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Теги
Георгий Смирнов
Финляндия автомобильные номера Россия
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