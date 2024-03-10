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Выборы президента США ,  
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Миллиардеры и крупнейшие спонсоры Десантиса пообещали поддержать Трампа

Миллиардеры и крупнейшие спонсоры Десантиса Уихлейны пообещали поддержать Трампа
Сюжет
Выборы президента США
Лиз и Дик Уихлейны поддерживали Десантиса, но он еще в январе вышел из президентской гонки и призвал поддержать Трампа. Лиз Уихлейн допустила, что Трамп победит. Он остался единственным кандидатом на выдвижение от республиканцев
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alyssa Pointer / Reuters)

Спонсоры предвыборной кампании республиканца и губернатора Флориды Рона Десантиса, который выбыл из президентской гонки, Лиз и Дик Уихлейн, заявили о намерении поддержать другого республиканца, Дональда Трампа, сообщает Financial Times (FT).

«Я думаю, что Трамп может победить», — сказала Лиз Уихлейн. По ее мнению, уголовное преследование «чрезвычайно» помогло ему заручиться поддержкой республиканцев на праймериз партии.

Состояние Лиз Уихлейн, по версии Forbes, — $5,2 млрд. Она с мужем Диком (полное имя Ричард) — основатели компании Uline — крупнейшего в Северной Америке дистрибьютора транспортных средств, упаковки и промышленных товаров. Лиз Уихлейн является президентом компании. Forbes отмечает, что супруги являются одними из наиболее щедрых спонсоров политических кампаний в США.

Тем не менее, Уихлейн неоднозначно оценила позиционирование Трампа. По ее словам, его политика «всем нравится», но сама бизнесвумен никогда не стала бы разговаривать с людьми, например, с сотрудниками, так, как это делает Трамп.

Уихлейны были одними из крупнейших доноров президентской кампании Десантиса. Каждый из супругов пожертвовал ему по $1,5 млн. Столько же, как сказала Уихлейн, она готова выделить Трампу. Пара поддерживала его на двух предыдущих выборах, отмечает FT.

При этом она сказала, что и Трамп, и его наиболее вероятный соперник действующий президент Джо Байден итак известны, поэтому «ни одному из них не нужно тратить ни пенни».

Газета указывает, что финансирование от Уихлейнов важно для Трампа. В конце прошлого года группы Байдена собрали около $118 млн, Трампа — $66 млн. Разница равна судебным издержкам республиканца по уголовным и гражданским делам, пишет FT.

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Дональд Трамп

5 марта в США состоялся «супервторник» — важнейший день внутрипартийных выборов, когда они проходят сразу во многих штатах, то есть на кону решающее число голосов делегатов. Для выдвижения от Республиканской партии кандидат должен получить 1215 голосов делегатов.

В этот день Трамп одержал победу сразу в 14 из 15 штатов. По подсчетам CNN, он заручился поддержкой 1040 делегатов. На следующий день от выдвижения отказалась последний конкурент Трампа, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Десантис объявил о выходе из предвыборной гонки еще в январе. Он призвал сторонников поддержать Трампа.

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Дональд Трамп Рон Десантис выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

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