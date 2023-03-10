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Посол США заявил о важном моменте для будущего Венгрии

Bloomberg: Посол США Прессман призывал премьера Венгрии Орбана отвернуться от России
США «необычно прямым замечанием» усиливают давление на Венгрию, чтобы та отказалась от многолетних усилий по укреплению связей с Россией, пишет Bloomberg
Фото: Ajpek Orsi / Getty Images
Фото: Ajpek Orsi / Getty Images

Венгрия подошла к важному моменту для своего будущего и на фоне конфликта на Украине, пришло время для более тесных отношений между Будапештом и его трансатлантическими союзниками, сказал посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

Bloomberg отмечает, что «необычно прямым замечанием» США усиливают давление на Орбана с требованием прекратить его более чем десятилетние усилия по укреплению связей с Россией. Публикация агентства озаглавлена «Посол США призвал Орбана отвернуться от России сейчас».

«Венгрия достигла важного момента в отношении своего будущего», — приводит посольство США цитату Прессмана.

В сообщении диппредставительства также говорится, что на этой неделе американский посол посетил Вашингтон, чтобы проконсультироваться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, высокопоставленными чиновниками Совета нацбезопасности Белого дома и руководством сената. В ходе встречи с Блинкеном Прессман обсудил с ним отношения США и Венгрии, в том числе «антиамериканскую риторику» в подконтрольных венгерскому правительству СМИ.

«В ходе беседы с руководством сената посол обсудил нынешнее состояние американо-венгерских отношений, и стороны сошлись в необходимости проявить единство и решимость в действиях, направленных против Владимира Путина», — говорится в сообщении посольства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал с критикой США и европейских стран по поводу их позиции относительно конфликта на Украине. Он также заявлял, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и нанесли ущерб Европе. Орбан призывал отменить их ради восстановления экономики.

Будапешт, в отличие от многих других союзников по НАТО, не направляет Киеву вооружение, Венгрия также добилась того, чтобы не присоединяться к нефтяному эмбарго ЕС в отношении России и потолку цен на газ, согласованному Брюсселем.

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10 марта Орбан заявил, что Венгрии, возможно, придется пересмотреть отношения с Россией в будущем из-за меняющихся геополитических реалий. По его мнению, по окончании конфликта на Украине необходимо восстановить отношения России и Европы, но, считает Орбан, «это далеко от реальности».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Венгрия посол США Военная операция на Украине
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