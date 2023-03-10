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Минобороны назвало имена участников биологических программ США на Украине

Минобороны раскрыло имена участников военно-биологических программ США на Украине
Фото: George Frey / Getty Images
Фото: George Frey / Getty Images

Минобороны России опубликовало список из 37 человек, которых ведомство называет участниками и руководителями американских военно-биологических программ на Украине. Как уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, раскрытые фамилии — лишь небольшая часть «украинского военно-биологического досье».

В частности, в списке Минобороны фигурируют начальник американского «Агентства боевой поддержки по противодействию оружию массового уничтожения» (DTRA) Риз Уильямс, генеральный директор инжиниринговой компании Black & Veatch Стивен Эдвартс, генеральный директор стартапа Metabiota Нита Мадхэф, президент центра военной медицины Battelle Льюис фон Таер и другие граждане США, включая микробиологов и вирусологов.

Из украинцев в списке фигурируют:

  • Сергей Моргун — начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ и один из организаторов взаимодействия Минобороны Украины с DTRA. Являлся одним из руководителей проекта UP-8, курировал исследования хантавирусов;
  • Владимир Курпита — руководитель центра общественного здоровья — осуществлял общий контроль и руководство взаимодействием украинских специалистов с DTRA, организовывал отбор биологических проб от украинских граждан и передачу их за рубеж;
  • Ирина Демчишина — заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья минздрава Украины, выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона — компаниями Black & Veatch и Metabiota, контролировала выполнение проектов DTRA серий UP и TAP;
  • Сергей Литовка — начальник Центра санитарно-эпидемиологического управления ВСУ. Осуществлял прямое руководство UP-8. Организовывал отбор военнослужащих для взятия биоматериала, готовил отчетные материалы для DTRA;
  • Денис Музыка — замдиректора по международному сотрудничеству Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (ИЭКВМ). Выполнял основную часть исследования проекта UP-8;
  • Лариса Пекарская — менеджер по финансам и налогам Black & Veatch, занималась вопросами финансирования проектов DTRA на территории Украины;
  • Наталия Михайловская — менеджер в Metabiota по проектам на территории бывшего СССР. Оказывала помощь в реализации биопрограмм DTRA, сотрудничала с Денисом Музыкой по реализации проектов серии UP;
  • Игорь Лозинский — заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций НИИ эпидемиологии и гигиены ЛНУМ. Руководил проектами по работе UP-8. В рамках проекта был ведущим специалистом по анализу биоматериала.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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