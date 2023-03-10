Лавров назвал цивилизованным разговор с Блинкеном на G20

Сергей Лавров: разговор с Энтони Блинкеном на G20 был цивилизованным и конструктивным

Главы внешнеполитических ведомств пожали друг другу руки перед и после встречи в Нью-Дели. Лавров подчеркнул, что в ходе короткого разговора обсуждались ДСНВ и Украина

Энтони Блинкен (Фото: Andrew Harnik / Reuters)

Разговор на ногах с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях G20 в Нью-Дели был конструктивным и цивилизованным, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Большой игры» на «Первом канале».

«Мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте Договора о стратегических наступательных вооружениях и украинскую тему, поэтому я не раскрываю никаких секретов в отношении того, о чем мы говорили. Больше мы ничего не обсуждали, кроме этих двух тем», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что они с Блинкеном пожали друг другу руки при встрече и по окончании диалога.

2 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Лавров и Блинкен поговорили «на ходу» в Нью-Дели. При этом она подчеркивала, что «никаких переговоров, встречи и так далее» не было. Позднее Захарова отметила, что «это не тот случай, который должен всех будоражить», а предложение Блинкена пообщаться назвала «самопиаром».

В Госдепе США после этого заявили, что Вашингтон не будет приносить извинения за беседу Блинкена с Лавровым, так как госсекретарь поднял волнующие Вашингтон вопросы. Источник Reuters в Белом доме рассказал, что Блинкен призвал в ходе разговора пересмотреть решение о приостановке участия России в ДСНВ. Он также заверил российского коллегу, что США продолжат помогать Украине столько, сколько будет нужно Киеву. CNN передавал, что Блинкен заявил, что обсудил с российским министром ситуацию осужденного в России Пола Уилана. Захарова это опровергла.