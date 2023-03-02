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Захарова назвала самопиаром Блинкена общение с Лавровым «на ходу»

Мария Захарова: предложение Блинкена пообщаться с Лавровым на ходу было его самопиаром

Предложение госсекретаря США Энтони Блинкена к министру иностранных дел России Сергею Лаврову пообщаться «на ногах» на встрече глав МИД стран «Группы двадцати» было пиар-акцией, заявила в эфире РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Говоря о контактах Лаврова с Блинкеном, она заявила, что «это не тот случай, который должен всех будоражить», хотя традиционно любые контакты глав МИД крупных стран и вызывают ажиотаж. «Я абсолютно уверена, что в большей степени этот заход Блинкена является попыткой какого-то самопиара, создания внешнего ощущения какой-то деятельности», — сказала представитель МИДа.

По ее словам, чтобы проводить полноценные переговоры, Госдепу «нужно было от них публично не отказываться», а также «исповедовать дипломатию». «Они отказались давно от дипломатии, они считают себя исключительными», — заявила она.

В беседе с «РИА Новости» Захарова отметила, что глава МИД России Сергей Лавров «в свойственной ему манере ответил на все заходы».

Лавров и Блинкен поговорили «на ходу» во время сессии совещания глав МИД стран G20 в Нью-Дели, сообщила Захарова.

Теги
Мария Захарова Энтони Блинкен Сергей Лавров
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