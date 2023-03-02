Беспилотники упали на территории воинской части в Крыму

На территории воинской части в Сакском районе Крыма упали два беспилотника

Два дрона упали на территории воинской части, один из них взорвался, у служебного здания повреждены стекла. Накануне в Минобороны сообщили об отражении атаки десяти беспилотников на Крым

Крым (Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости)

В ночь на 1 марта два беспилотника неустановленной модели упали на территории воинской части в Крыму, сообщили РБК источники в МВД и территориальном отделе полиции.

По словам источников РБК, один из беспилотников взорвался, в результате в служебных постройках повреждены стекла. Ранее о том, что беспилотники сбили, сообщал телеграмм-канал Baza.

1 марта российское Минобороны сообщило, что военные отразили попытку атаки дронов на Крым. Шесть беспилотников сбили, еще четыре вывели из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы. По данным ведомства, жертв и разрушений не было.