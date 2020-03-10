Эксперты увидели в поправках Конституции переход к «новому режиму» власти

Эксперты фонда «Либеральная миссия» предложили исключить норму, которая позволяет президенту определять ключевые направления внутренней и внешней политики, премьером, по их мнению, должен становиться предложенный Госдумой кандидат

Владимир Путин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, можно рассматривать как введение «нового режима», при котором судебная вертикаль фактически подчинена президенту, а страна частично вернется к доктрине, при которой нормы международного права будут действовать в стране, если только будут включены в национальные законы, говорится в докладе «Деконструкция Конституции» фонда «Либеральная миссия» под редакцией политолога Кирилла Рогова, пишут «Ведомости», указывая, что, по мнению экспертов, большинство предложенных поправок вступает в противоречие с неизменяемыми первой и второй главам Конституции.

Эксперты предложили и свои поправки в Основной закон. По их мнению, необходимо исключить норму, которая позволяет президенту определять ключевые направления внутренней и внешней политики, а премьером должен становиться предложенный Госдумой кандидат, заручившийся поддержкой большинства депутатов.Согласно ранее предложенной поправке кандидатуру премьера Госдуме, которая получит право утверждать премьер-министра, предлагает глава государства.

Помимо этого, президентское назначение главы МИДа и силовых министров сначала должен одобрить Совет Федерации, а судей Конституционного суда должны совместно назначать президент, Госдума и Совфед, отметили эксперты. Членов последнего, по их мнению, следует избирать прямым тайным голосованием.

Президент Владимир Путин анонсировал конституционные поправки в своем послании Федеральному собранию в январе. В частности, он предложил закрепить в Основном законе роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы в части утверждения главы правительства, вице-премьеров и министров и закрепить индексации пенсий и размер МРОТ не ниже прожиточного минимума. Всероссийское голосование по изменениям в Основной закон запланировано на 22 апреля.