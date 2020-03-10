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Поправки в Конституцию ,  
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Путин выступит в Госдуме после предложения по президентским срокам

Во вторник депутаты Госдумы встретили аплодисментами предложение Валентины Терешковой разрешить Путину вновь принять участие в президентских выборах. Председатель палаты Вячеслав Володин объявил перерыв для консультаций с Путиным
Владимир Путин (вверху справа) (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин прибудет в Госдуму и выступит перед ее депутатами. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает агентство «РИА Новости».

По словам председателя Госдумы, президент выступит перед депутатами после 15:00 мск.

Ранее во вторник Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для консультаций с Путиным. Это произошло после того, как депутат Валентина Терешкова предложила изменить Конституцию так, чтобы Путин снова мог переизбраться на пост президента.

«Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после трех часов дня», — заявил Володин.

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С трибуны Госдумы Терешкова заявила, что люди привыкли рассчитывать и полагаться на Путина, а потому не нужно «крутить и мудрить».

«Надо все честно, публично, открыто предусмотреть — или вообще убрать ограничение по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, заложить в Законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность», — сказала она, предложив депутатам внести соответствующую поправку в Конституцию.

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Ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от всенародных выборов президента и передать право его избрания Госсовету.

В начале марта Путин говорил, что не хочет участвовать ни в каких «схемах», чтобы сохранить власть.

«Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать», — сказал тогда президент.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Вячеслав Володин, Госдума
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