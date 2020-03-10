Путин выступит в Госдуме после предложения по президентским срокам
Во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин прибудет в Госдуму и выступит перед ее депутатами. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает агентство «РИА Новости».
По словам председателя Госдумы, президент выступит перед депутатами после 15:00 мск.
Ранее во вторник Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для консультаций с Путиным. Это произошло после того, как депутат Валентина Терешкова предложила изменить Конституцию так, чтобы Путин снова мог переизбраться на пост президента.
«Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после трех часов дня», — заявил Володин.