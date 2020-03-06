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Путин оценил возможность стать во главе Госсовета

Президент Владимир Путин отверг предположения о возможности наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его. Об этом, как передает ТАСС, президент заявил на встрече с представительницами общественности в Иваново.

«Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», — заявил Путин. Он уточнил, что не хочет участвовать ни в каких «схемах», чтобы сохранить власть.

«Дело не в том, что я не хочу [оставаться у власти]. Мне нравится моя работа. Но для того чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать... Вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать», — сказал Путин.

Вместе с тем президент заявил, что России нужна сильная президентская власть, и отказ от нее будет губительным для страны. «У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе». При этом Путин сослался на опыт Бельгии, где парламент уже год не может сформировать правительство. «Год страна живет без правительства. <...> А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно!»

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
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После того как в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года Владимир Путин предложил внести в Конституцию поправки, многие эксперты предположили, что это начало «трансфера власти». Одним из вариантов было придание новых функций Госсовету и его главе, с тем чтобы Путин мог остаться во главе страны после 2024 года. Госсовет был создан указом Путина в 2000 году и сейчас является совещательным органом при президенте. Возглавляет структуру глава государства, а входят в нее председатели обеих палат парламента, полпреды президента в федеральных округах, главы регионов и руководители фракций в Госдуме. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены «бывшие губернаторы, имеющие большой опыт государственной и общественной деятельности». В 2018 году распоряжением президента в рамках Госсовета было создано 16 рабочих групп по профильным направлениям.

Реформа Госсовета была названа Путиным в числе прочих изменений Основного закона. Он предложил превратить Госсовет в конституционный орган. «Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — сказал он тогда, подчеркнув необходимость «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».

О том, что Россия еще не созрела для демократии западного типа, Путин тоже заявлял неоднократно. Например, в 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. «Невозможно представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки, как в США, во Франции или Германии», — сказал он тогда. Глава государства объяснил это тем, что общество должно развиваться постепенно. Президент напомнил, что в течение почти тысячи лет Российское государство было монархией, потом к власти пришли коммунисты, во главе страны был Иосиф Сталин. Лишь в начале 1990-х годов произошли события, которые положили начало новому, демократическому этапу развития России, пояснил Путин.

Теги: Госсовет, Владимир Путин, Конституция
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