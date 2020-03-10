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Поправки в Конституцию ,  
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Жириновский предложил с 2024 года назначать президента решением Госсовета

Лидер ЛДПР заявил, что президента должны избирать не «парикмахеры, манекенщицы, лесорубы». Такой порядок Жириновский предлагает ввести уже в 2024 году
Владимир Жириновский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Владимир Жириновский предложил изменить порядок избрания президента России. По словам лидера ЛДПР, с 2024 года право назначать президента необходимо передать Госсовету, который будет выбирать лучшую из предложенных ему кандидатур.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Вот пускай они и решают, кто будет главой государства», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Выступая позднее с трибуны Госдумы, лидер ЛДПР объяснил предложение об отказе от всенародных выборов президента России необходимостью избавиться от «канители».

«Надо выбирать президента на заседании Государственного совета. А вот его сформировать — и от Госдумы представители, от Совета Федерации, от правительства, от науки, от общественности. Человек 40-50 собрать туда самых авторитетных людей и они в течение нескольких часов изберут», — сказал Жириновский.

Нынешний порядок избрания главы государства лидер ЛДПР назвал «издевательством», отметив, что всенародные выборы создают «нервотрепку». «А главное мы создаем неуверенность. А кого выберут, а вдруг что-то не так. А тут все уже прекрасно будут знать, какой будет Госсовет и не будет этого авантюризма», — пояснил Жириновский.

В январе президент России Владимир Путин в Госдуму пакет поправок в Конституцию, в котором, в частности, предложил закрепить в Основном законе право главы государства формировать Государственный совет.

В начале марта Путин отверг предположения о том, что после ухода с поста президента он может возглавит наделенный особыми полномочиями орган власти. «Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», — заявил Путин. Он уточнил, что не хочет участвовать ни в каких «схемах», чтобы сохранить власть.

Жириновский также предложил провести после принятия поправок к Конституции России внеочередные выборы в Госдуму. Соответствующую поправку в пакет поправок к Конституции России решил внести депутат от «Единой России» Александр Карелин. Этот пакет Госдума планирует рассмотреть во втором чтении во вторник, 10 марта.

6 марта Жириновский вместе с лидерами других партийных фракций Госдумы принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой заявил о поддержке подготовленных главой государства поправок. «Я не вижу ни одной поправки, где был бы какой‑то отрицательный смысл, все поправки на улучшение, все несут положительное значение. Поэтому я не уверен, что кто‑то из граждан в чем‑то увидел какой‑то подвох или выразил бы неудовлетворение», — сказал тогда Жириновский (цитата по стенограмме на сайте Кремля).

Ко второму чтению законопроекта в профильный Комитет по государственному строительству и законодательству поступило 387 поправок, 200 из них предложены к принятию. Пресс-служба Госдумы сообщает, что в третью главу Конституции, регулирующую вопросы федеративного устройства, предлагается внести 47 поправок. Среди прочего предлагается внести:

  • 20 поправок — в четвертую главу Конституции (полномочия и обязанности президента);
  • 32 поправки — в пятую главу («Федеральное Собрание Российской Федерации»);
  • 25 поправок — в шестую главу («Правительство Российской Федерации»);
  • 25 поправок — в седьмую главу («Судебная власть и прокуратура»);
  • 12 поправок — в восьмую главу («Местное самоуправление»).

В ходе заседания Госдумы число предложенных и внесенных поправок может увеличиться.

На среду, 11 марта, запланировано рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию в третьем чтении, затем он будет направлен в Совет Федерации.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Жириновский, Госсовет
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