Жириновский предложил с 2024 года назначать президента решением Госсовета

Лидер ЛДПР заявил, что президента должны избирать не «парикмахеры, манекенщицы, лесорубы». Такой порядок Жириновский предлагает ввести уже в 2024 году

Владимир Жириновский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Владимир Жириновский предложил изменить порядок избрания президента России. По словам лидера ЛДПР, с 2024 года право назначать президента необходимо передать Госсовету, который будет выбирать лучшую из предложенных ему кандидатур.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Вот пускай они и решают, кто будет главой государства», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Выступая позднее с трибуны Госдумы, лидер ЛДПР объяснил предложение об отказе от всенародных выборов президента России необходимостью избавиться от «канители».

«Надо выбирать президента на заседании Государственного совета. А вот его сформировать — и от Госдумы представители, от Совета Федерации, от правительства, от науки, от общественности. Человек 40-50 собрать туда самых авторитетных людей и они в течение нескольких часов изберут», — сказал Жириновский.

Нынешний порядок избрания главы государства лидер ЛДПР назвал «издевательством», отметив, что всенародные выборы создают «нервотрепку». «А главное мы создаем неуверенность. А кого выберут, а вдруг что-то не так. А тут все уже прекрасно будут знать, какой будет Госсовет и не будет этого авантюризма», — пояснил Жириновский.