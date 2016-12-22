Чемезов назвал подробности контракта на поставку С-400 Турции

Генеральный директор компании «Ростех» сообщил, что по условиям контракта с Россией Турция получит четыре дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф»

Сергей Чемезов (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

В интервью газете «Коммерсантъ» Чемезов рассказал, что Турция приобрела у России четыре дивизиона ЗРК С-400. По его словам, общая сумма сделки составила $2,5 млрд, а первые поставки намечены на конец 2019–начало 2020 года.

Комментируя финансовые условия сделки, глава «Ростеха» сообщил, что министерства финансов двух стран завершили переговоры на эту тему. «Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта они (Турция. — РБК) выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства», — сказал Чемезов, уточнив, что осталось утвердить финальные документы.

Глава «Ростеха» также подчеркнул значение заключенного соглашения, указав, что Турция является первой входящей в НАТО страной, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны.

О том, что Москва и Анкара договорились о поставках С-400, в июле заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать это утверждение.

Ранее РБК сообщал, что Россия предложила Турции купить зенитно-ракетный комплекс С-400 по цене $500 млн за дивизион. Переговоры о поставках продолжались несколько месяцев. В частности, тема военно-технического сотрудничества России и Турции обсуждалась во время визита президента Турции в Сочи в начале мая.



В середине июля Bloomberg со ссылкой на свои источники в Анкаре сообщил, что Турция согласилась приобрести у России комплексы C-400 на общую сумму $2,5 млрд. По его словам, согласно предварительному российско-турецкому соглашению, в следующем году Анкара получит два ракетных комплекса С-400 из России, а затем еще два будут произведены в Турции.