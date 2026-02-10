ЕС подготовил санкции против Тимати и директора Эрмитажа

Кроме Тимати и Пиотровского санкции ЕС коснутся президента ФИДЕ Дворковича, главы Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили и гендиректора Мариупольского театра Солонина

Тимур Юнусов (Тимати) (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

В рамках 20-го пакета антироссийских санкций ЕС намерен ввести ограничения против рэпера Тимати (Тимура Юнусова), гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Об этом сообщил EUobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Кроме них под санкции ЕС могут попасть глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин.

Согласно документу, санкции, включающие запрет на въезд и заморозку активов, планируется ввести «в четвертую годовщину» начала конфликта между Россией и Украиной (24 февраля — дата начала специальной военной операции).

ЕС анонсировал новый, 20-й пакет санкций против России в середине декабря 2025 года. Ожидается, что санкции будут представлены до 24 февраля 2026 года, писали Politico и Euractiv.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый пакет санкций должен войти полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. «Мы ужесточаем экспортные ограничения в Россию, вводя новые запреты на товары и услуги — от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности — на сумму более €360 млн», — сказала она.

В рамках нового пакета санкций ЕС расширит список заблокированных судов на 43 единицы, доведя общее их число до 640. Также будет введен запрет на приобретение танкеров для использования в так называемом «теневом флоте», а также на оказание технического обслуживания и иных услуг танкерам и ледоколам, перевозящим сжиженный природный газ. Санкции дополнительно затронут 20 российских региональных банков, а также ряд компаний и платформ, связанных с криптовалютами.

ЕС ввел последний, 19-й пакет санкций против России 23 октября прошлого года. В перечень вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, меры против еще 117 судов теневого флота, а также ограничения на поездки российских дипломатов по территории объединения.

Российские власти считают западные санкции незаконными и неэффективными.