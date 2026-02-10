 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

ЕС подготовил санкции против Тимати и директора Эрмитажа

ЕС подготовил санкции против Тимати, Дворковича и Пиотровского
Сюжет
Война санкций
Кроме Тимати и Пиотровского санкции ЕС коснутся президента ФИДЕ Дворковича, главы Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили и гендиректора Мариупольского театра Солонина
Тимур&nbsp;Юнусов (Тимати)
Тимур Юнусов (Тимати) (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

В рамках 20-го пакета антироссийских санкций ЕС намерен ввести ограничения против рэпера Тимати (Тимура Юнусова), гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Об этом сообщил EUobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Кроме них под санкции ЕС могут попасть глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин.

Согласно документу, санкции, включающие запрет на въезд и заморозку активов, планируется ввести «в четвертую годовщину» начала конфликта между Россией и Украиной (24 февраля — дата начала специальной военной операции).

ЕС анонсировал новый, 20-й пакет санкций против России в середине декабря 2025 года. Ожидается, что санкции будут представлены до 24 февраля 2026 года, писали Politico и Euractiv.

ЕК предложила запретить российские криптоактивы из-за обхода санкций
Политика
Фото:Alexandros Michailidis / Shutterstock

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый пакет санкций должен войти полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. «Мы ужесточаем экспортные ограничения в Россию, вводя новые запреты на товары и услуги — от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности — на сумму более €360 млн», — сказала она.

В рамках нового пакета санкций ЕС расширит список заблокированных судов на 43 единицы, доведя общее их число до 640. Также будет введен запрет на приобретение танкеров для использования в так называемом «теневом флоте», а также на оказание технического обслуживания и иных услуг танкерам и ледоколам, перевозящим сжиженный природный газ. Санкции дополнительно затронут 20 российских региональных банков, а также ряд компаний и платформ, связанных с криптовалютами.

ЕС ввел последний, 19-й пакет санкций против России 23 октября прошлого года. В перечень вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, меры против еще 117 судов теневого флота, а также ограничения на поездки российских дипломатов по территории объединения.

Российские власти считают западные санкции незаконными и неэффективными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
санкции Тимати Михаил Пиотровский Аркадий Дворкович Михаил Мамиашвили
(Тимур Юнусов) Timati Тимати фото
(Тимур Юнусов) Timati Тимати
певец, продюсер, бизнесмен
15 августа 1983 года
Материалы по теме
ЕК предложила запретить российские криптоактивы из-за обхода санкций
Политика
Bloomberg узнал, какие страны ЕС против санкций на перевозку нефти России
Политика
Reuters узнал, что в ЕС предложили новую санкционную меру против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Дебют Гуменника. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:40
Во Фрязино подорвали машину с бизнесменом Общество, 21:39
Фигурист Наумов при оглашении оценок на Олимпиаде держал фото родителей Спорт, 21:35
Почему президент Киргизии лишил всех постов своего ближайшего соратника Политика, 21:35
Лавров заявил, что Россия вернет «исконно русские земли в родную гавань» Политика, 21:30
Hypersonica испытала гиперзвуковую ракету на космодроме в Норвегии Технологии и медиа, 21:20
Российская саночница Олесик заняла 13-е место на Олимпиаде Спорт, 21:17
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кириенко рассказал об исследовании Собянина для «школы губернаторов» Политика, 21:17
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Биатлонист Лагрейд признался в измене после бронзы Олимпиады Спорт, 20:58
Дуров выступил с первым заявлением после замедления Telegram в России Технологии и медиа, 20:57
Фигурист Гуменник набрал 86,72 балла в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 20:51
Сальдо сообщил о ранении двух детей после атаки ВСУ Политика, 20:50
ЕС подготовил санкции против Тимати и директора Эрмитажа Политика, 20:47