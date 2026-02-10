ЕК предложила запретить российские криптоактивы из-за обхода санкций

ЕК планирует запретить все российские криптовалютные платформы и пресечь криптовалютные транзакции, связанные с Россией, передает FT. В 19-й пакет санкций ЕС уже включал меры против российских криптоплатформ

Европейская комиссия (ЕК) стремится запретить все криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь использование Москвой активов вне традиционной банковской системы для обхода санкций. Об этом сообщает The Financial Times (FT), ознакомившись с документом ЕК.

По данным внутреннего документа ЕК, Брюссель планирует ввести масштабный запрет на все криптовалютные платформы, созданные в России.

Это предложение рассматривается как альтернатива точечному включению конкретных компаний в санкционные списки, передает FT. В ЕК полагают, что такие списки малоэффективны, поскольку приводят лишь к созданию новых структур для обхода ограничений. При этом европейские власти утверждают, что российские криптоплатформы используются для содействия торговле товарами, применяемыми в конфликте против Украины.

Согласно предлагаемой мере, Евросоюз должен будет запретить любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов, а также использование любых платформ, созданных в России для перевода и обмена криптовалютой. Целью запрета является обеспечение максимального эффекта от санкционного режима, передает FT.

В октябре 2025 года ЕС ввел 19-й пакет санкций против России. Среди прочего новые ограничения коснулись криптовалютных платформ и операций с цифровыми активами. «Мы нацелены на финансовые лазейки, которые Россия использует для обхода санкций. Впервые наши ограничительные меры распространятся на криптоплатформы и запретят транзакции в криптовалютах», — заявила тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В настоящее время в ЕС готовят новый, 20-й, пакет антироссийских санкций.