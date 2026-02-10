Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы пошлин президента США Дональда Трампа, но пообещала продолжать отправлять гуманитарную помощь острову, сообщила президент Клаудия Шейнбаум, пишет La Jornada.

«Мы будем продолжать предпринимать все необходимые дипломатические шаги, чтобы попытаться возобновить поставки нефти», — подчеркнула она во время выступления на пресс-брифинге.

Шейнбаум отвергает угрозу Трампа ввести санкции против стран, поставляющих нефть на Кубу, назвав это несправедливым и ссылаясь на негативные гуманитарные последствия.

«Нельзя причинять вред народу только потому, что не согласны с правительством. то неправильно. У них нет топлива для больниц или школ. Люди страдают», — сказала президент.

В конце января американский президент ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ также позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу. Республиканец также заявлял, что последняя «оказалась в большой беде» и что режим на острове скоро «падет».

После этого Reuters писал, что мексиканские власти изучают возможность поставок топлива на Кубу для обеспечения основных потребностей в электроэнергии и транспорте, стремясь избежать риска ответных санкций со стороны США.

Материал дополняется