 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы пошлин президента США Дональда Трампа, но пообещала продолжать отправлять гуманитарную помощь острову, сообщила президент Клаудия Шейнбаум, пишет La Jornada.

«Мы будем продолжать предпринимать все необходимые дипломатические шаги, чтобы попытаться возобновить поставки нефти», — подчеркнула она во время выступления на пресс-брифинге.

Шейнбаум отвергает угрозу Трампа ввести санкции против стран, поставляющих нефть на Кубу, назвав это несправедливым и ссылаясь на негативные гуманитарные последствия. 

«Нельзя причинять вред народу только потому, что не согласны с правительством. то неправильно. У них нет топлива для больниц или школ. Люди страдают», — сказала президент.

В конце января американский президент ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ также позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу. Республиканец также заявлял, что последняя «оказалась в большой беде» и что режим на острове скоро «падет».

После этого Reuters писал, что мексиканские власти изучают возможность поставок топлива на Кубу для обеспечения основных потребностей в электроэнергии и транспорте, стремясь избежать риска ответных санкций со стороны США.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Мексика Куба нефть гуманитарная помощь
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В Новороссийске объявили ракетную опасность Политика, 01:44
Пособница Эпштейна Максвелл отказалась давать показания конгрессу США Политика, 01:31
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти Политика, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Военные уничтожили 20 дронов над Россией за шесть часов Политика, 00:58
Школьница упала в обморок после прохода через турникет в школе в Москве Общество, 00:29
США пообещали Армении $9 млрд на сокращение зависимости от России Политика, 00:19
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Российские штаты Америки. Чем уникальна сборная США по фигурному катанию Спорт, 00:08
Минцифры создаст полигон для тестирования ИИ-систем на безопасность Технологии и медиа, 00:01
В России резко вырос разрыв в сроках ипотеки на новостройки и вторичку Недвижимость, 00:00
Власти предложили налоговую реформу для иностранных работниковПодписка на РБК, 00:00
Прощание с похищенным и убитым в Петербурге ребенком состоится 11 февраля Общество, 09 фев, 23:51
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 09 фев, 23:36
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 09 фев, 23:33