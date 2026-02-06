Reuters узнал о поиске Мексикой путей поставок топлива Кубе в обход США

Мексиканские власти изучают возможность поставок топлива на Кубу для обеспечения основных потребностей в электроэнергии и транспорте, стремясь избежать риска ответных санкций со стороны США. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вашингтон угрожает введением пошлин для стран, снабжающих топливом карибский остров. По словам источников, мексиканские власти ведут переговоры с США, стремясь прояснить детали угрозы пошлин, содержащейся в указе президента Дональда Трампа. Мексика пытается найти правовую или дипломатическую возможность для поставок топлива на Кубу, отмечает агентство.

Поставки венесуэльской нефти на остров прекратились после блокады венесуэльских танкеров США в декабре и захвата президента Николаса Мадуро в начале января, в результате чего Мексика осталась крупнейшим поставщиком для Кубы, пишет Reuters.

