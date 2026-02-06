 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Reuters узнал о поиске Мексикой путей поставок топлива Кубе в обход США

Мексиканские власти изучают возможность поставок топлива на Кубу для обеспечения основных потребностей в электроэнергии и транспорте, стремясь избежать риска ответных санкций со стороны США. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вашингтон угрожает введением пошлин для стран, снабжающих топливом карибский остров. По словам источников, мексиканские власти ведут переговоры с США, стремясь прояснить детали угрозы пошлин, содержащейся в указе президента Дональда Трампа. Мексика пытается найти правовую или дипломатическую возможность для поставок топлива на Кубу, отмечает агентство.

Поставки венесуэльской нефти на остров прекратились после блокады венесуэльских танкеров США в декабре и захвата президента Николаса Мадуро в начале января, в результате чего Мексика осталась крупнейшим поставщиком для Кубы, пишет Reuters.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Егор Алимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Три африканские страны примут обратно своих мигрантов после угроз Лондона Политика, 05:20
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 05:01
Reuters узнал о поиске Мексикой путей поставок топлива Кубе в обход США Политика, 05:01
В Петербурге создадут единую базу захоронений времен блокады Ленинграда Общество, 04:45
Дипломат рассказал о диалоге с Турцией по проблемам с российскими картами Политика, 04:06
ТАСС узнал о пожеланиях Украины по Одессе в переговорах Политика, 03:47
Российская делегация показала бразильцам мессенджер Max Технологии и медиа, 03:45
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода Политика, 03:26
Ракета «Союз 2.1б» вывела на орбиту аппараты в интересах Минобороны Политика, 03:23
ФБР заметило «оранжевую фигуру» близ камеры Эпштейна в день его смерти Общество, 03:02
В США пожилая женщина врезалась в магазин и задавила троих человек Общество, 02:51
Мэра Текилы арестовали за вымогательство у алкогольных компаний Общество, 02:39
Трамп предложил «закон о спасении США» против фальсификаций на выборах Политика, 02:18
В Запорожской области без света остались 12 тыс. абонентов Политика, 02:00