Reuters узнал о поиске Мексикой путей поставок топлива Кубе в обход США
Мексиканские власти изучают возможность поставок топлива на Кубу для обеспечения основных потребностей в электроэнергии и транспорте, стремясь избежать риска ответных санкций со стороны США. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Вашингтон угрожает введением пошлин для стран, снабжающих топливом карибский остров. По словам источников, мексиканские власти ведут переговоры с США, стремясь прояснить детали угрозы пошлин, содержащейся в указе президента Дональда Трампа. Мексика пытается найти правовую или дипломатическую возможность для поставок топлива на Кубу, отмечает агентство.
Поставки венесуэльской нефти на остров прекратились после блокады венесуэльских танкеров США в декабре и захвата президента Николаса Мадуро в начале января, в результате чего Мексика осталась крупнейшим поставщиком для Кубы, пишет Reuters.
Материал дополняется
