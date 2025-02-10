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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Посол Израиля ответила на слова Захаровой об освобождении заложников

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Россия имеет возможность повлиять на освобождение пленников ХАМАС, Израиль признает ее роль при наличии результатов, сказала Симона Гальперин. Захарова заявила, что боевики идут навстречу после обращений Москвы
Симона Гальперин
Симона Гальперин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У Москвы есть возможности повлиять на освобождение заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Израиль признает ее дипломатические усилия при наличии соответствующих результатов, заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Я убеждена, что у России есть реальные возможности повлиять и достигнуть освобождения заложников, находящихся в плену террористов ХАМАС. Я постоянно на связи с российскими коллегами по этому чувствительному вопросу. Когда и если усилия российской стороны принесут результаты, я буду первой, кто публично признает роль Москвы и выразит благодарность российской дипломатии», — сказала она.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что боевики пообещали освободить россиянина Александра Труфанова и уже отпустили его мать и бабушку Елену Труфанову и Ирину Татти, а также Рона Кривого после соответствующих обращений Москвы в знак благодарности за поддержку справедливого решения палестинского вопроса и без встречных требований к Израилю. Так она ответила на слова Гальперин о том, что договоренности как по Труфанову, так и по другим заложникам являются заслугой еврейского государства, а усилия Москвы в этом направлении не принесли успеха.

По словам Захаровой, оценка Гальперин является необъективной. «Конкретные результаты, которых удалось добиться в ходе работы на этом приоритетном для нас гуманитарном направлении, побудили руководство Израиля изменить свое негативное восприятие нашего взаимодействия с движением ХАМАС», — сказала представитель российского МИДа. Она добавила, что израильская сторона проявляет заинтересованность «в использовании посреднического потенциала России для решения данной проблемы».

ХАМАС отложил освобождение заложников
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Сектор Газа

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января, с тех пор стороны проводят поэтапный обмен заложников и палестинских заключенных. Перед этим российский МИД сообщал о телефонном разговоре замминистра Михаила Богданова с руководством группировки. По данным ведомства, Москва настаивала на приоритетном освобождении Труфанова и «учете других наших просьб гуманитарного характера», а также подчеркнула важность усилий по достижению «межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины» (ООП). Она предусматривает создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. ХАМАС находится в противостоянии политике ООП в регионе.

Последний обмен между Израилем и ХАМАС состоялся 8 февраля. Труфанов не оказался в числе освобожденных заложников. Вечером 10 февраля в ХАМАС обвинили Израиль в нарушении соглашения и объявили, что приостанавливают освобождение заложников.

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Россия Израиль Палестина ХАМАС МИД Мария Захарова заложники
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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