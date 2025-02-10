Посол Израиля ответила на слова Захаровой об освобождении заложников
У Москвы есть возможности повлиять на освобождение заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Израиль признает ее дипломатические усилия при наличии соответствующих результатов, заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин.
«Я убеждена, что у России есть реальные возможности повлиять и достигнуть освобождения заложников, находящихся в плену террористов ХАМАС. Я постоянно на связи с российскими коллегами по этому чувствительному вопросу. Когда и если усилия российской стороны принесут результаты, я буду первой, кто публично признает роль Москвы и выразит благодарность российской дипломатии», — сказала она.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что боевики пообещали освободить россиянина Александра Труфанова и уже отпустили его мать и бабушку Елену Труфанову и Ирину Татти, а также Рона Кривого после соответствующих обращений Москвы в знак благодарности за поддержку справедливого решения палестинского вопроса и без встречных требований к Израилю. Так она ответила на слова Гальперин о том, что договоренности как по Труфанову, так и по другим заложникам являются заслугой еврейского государства, а усилия Москвы в этом направлении не принесли успеха.
По словам Захаровой, оценка Гальперин является необъективной. «Конкретные результаты, которых удалось добиться в ходе работы на этом приоритетном для нас гуманитарном направлении, побудили руководство Израиля изменить свое негативное восприятие нашего взаимодействия с движением ХАМАС», — сказала представитель российского МИДа. Она добавила, что израильская сторона проявляет заинтересованность «в использовании посреднического потенциала России для решения данной проблемы».
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января, с тех пор стороны проводят поэтапный обмен заложников и палестинских заключенных. Перед этим российский МИД сообщал о телефонном разговоре замминистра Михаила Богданова с руководством группировки. По данным ведомства, Москва настаивала на приоритетном освобождении Труфанова и «учете других наших просьб гуманитарного характера», а также подчеркнула важность усилий по достижению «межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины» (ООП). Она предусматривает создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. ХАМАС находится в противостоянии политике ООП в регионе.
Последний обмен между Израилем и ХАМАС состоялся 8 февраля. Труфанов не оказался в числе освобожденных заложников. Вечером 10 февраля в ХАМАС обвинили Израиль в нарушении соглашения и объявили, что приостанавливают освобождение заложников.
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