 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 
Эксклюзив

В Израиле рассказали о содействии России в освобождении трех заложников

Посол Израиля Гальперин: Россия содействует в освобождении трех заложников ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Израиль сотрудничает с Россией в вопросе освобождения трех заложников ХАМАС, не имеющих российское гражданство, рассказала РБК посол Симона Гальперин. Россиянин Александр Труфанов был включен в списки на обмен без участия Москвы
Симона Гальперин
Симона Гальперин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Израиль и Россия ведут совместную работу над освобождением выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двух заложников ХАМАС, не имеющих российского гражданства, рассказала РБК посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин. Все трое пленников отсутствуют в списках на освобождение в рамках первого этапа сделки с палестинской группировкой.

Посол рассказала, что, хотя у самого Харкина нет российского гражданства, его дочь родилась и живет в России. Кроме того, уже после попадания мужчины в плен его мать также получила гражданство РФ. «Мы работаем [с российскими властям] по Максиму Харкину и еще двум заложникам, чьей судьбой озабочена Российская Федерация. Я не буду раскрывать их имена. Но мы очень надеемся, что российская сторона сможет в этом по-настоящему помочь. Я искренне верю в то, что если российская сторона достаточно настойчиво этого потребует, то сможет содействовать освобождению этих трех заложников», — заявила Гальперин, в то же время отметив, что Москва не участвует в самих переговорах.

Посол Израиля — РБК: «Надо освободить Газу от ХАМАС ради палестинцев»
Политика
Симона Гальперин

Посол также рассказала, что власти Израиля считают живым обладателя двойного российского и израильского гражданства Александра Труфанова, остающегося в плену ХАМАС, несмотря на то что последнее «подтверждение жизни» было получено лишь в ноябре. По ее словам, Труфанов попал в список на первый этап обмена не благодаря усилиям России, а поскольку попал в категорию «гуманитарных заложников» — он получил ранение, когда был захвачен в плен. Включение россиянина обсуждалось с самого начала переговоров с ХАМАС, поделилась Гальперин. «Мы не знаем точно, когда именно он будет освобожден, но мы его ждем. И считаем ХАМАС ответственным за его жизнь и здоровье», — отметила дипломат.

Как писало израильское русскоязычное издание «Детали», Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой Сапир Коэн из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Отец Александра Виталий был убит террористами. Бабушку и мать россиянина удалось освободить из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре. Невесту Труфанова обменяли в декабре 2023 года.

Семья Труфановых репатриировалась из Ростова в Израиль 25 лет назад, но сохранила российское гражданство. Александр окончил Университет имени Бен-Гуриона по специальности «электроника», отслужил в израильской армии и работал в Amazon инженером.

19 января в 12:15 вступило в силу перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, согласованное при посредничестве США, Катара и Египта. Его первый этап по условиям соглашения продлится 42 дня, за которые стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов. В первый день ХАМАС отпустила из плена трех первых заложниц — Эмили Дамари, Роми Гоген и Дорон Штейнбрехер. На седьмой день, 25 января, будут освобождены еще четыре заложника, каждую последующую неделю еще по три человека и наконец в последний, 42-й день, — оставшиеся 14. Накануне вступления перемирия в силу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла вывезти из сектора Газа тело погибшего старшего сержанта Орона Шауля, которое удерживалось ХАМАС с 2014 года.

В плену палестинской группировки остаются 94 человека, по меньшей мере 35 из них числятся погибшими. За два дня до обмена израильские СМИ опубликовали список из 33 заложников, которые будут освобождены во время первого этапа соглашения между ХАМАС и Израилем. В нем было и имя Труфанова, позднее аналогичный список опубликовали израильские власти.

Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов

Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео

АвтоВАЗ представит гоночную Lada

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль ХАМАС сектор Газа палестино-израильский конфликт Россия Симона Гальперин
Материалы по теме
Kan сообщил, что Израиль не собирался передавать оружие «Хезболлы» Киеву
Политика
Израиль освободил 90 заключенных из Палестины в рамках сделки с ХАМАС
Политика
Появились кадры обмена заложниками между Израилем и ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 22 янв, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 22 янв, 19:20
Армянская разведка сообщила, что страна не разморозит участие в ОДКБПолитика, 09:55
В Ямало-Ненецком округе повысили до ₽3,1 млн выплату за контракт с армиейПолитика, 09:42
«РИА Новости» узнало причину смерти пресс-секретаря ShamanОбщество, 09:42
Что происходило в торговле России и Китая в 2024 годуЭкономика, 09:40
Теневые директора: как их привлечь к ответственностиPro, 09:37
Эксперт предупредил о неизбежном сотрудничестве Трампа с ЕС по УкраинеПолитика, 09:36
В ДНР полицейские изъяли 380 тонн незаконно добытого угля. ВидеоОбщество, 09:36
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Росреестр сообщил о годовом снижении спроса на новостройки в МосквеНедвижимость, 09:29
Ефимов анонсировал начало работ на 8 проектах редевелопмента в 2025 годуГород, 09:15
Нарышкин заявил о деградации США как мирового гегемонаПолитика, 09:10
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 09:07
Более 70% покупателей предпочли бы новостройку вторичному жильюНедвижимость, 09:03
Трамп выдвинул постпредом США при ЕС бывшего главу сетей фастфудаПолитика, 09:02
Посол Израиля — РБК: «Надо освободить Газу от ХАМАС ради палестинцев»Политика, 09:00