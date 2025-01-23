В Израиле рассказали о содействии России в освобождении трех заложников

Израиль сотрудничает с Россией в вопросе освобождения трех заложников ХАМАС, не имеющих российское гражданство, рассказала РБК посол Симона Гальперин. Россиянин Александр Труфанов был включен в списки на обмен без участия Москвы

Симона Гальперин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Израиль и Россия ведут совместную работу над освобождением выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двух заложников ХАМАС, не имеющих российского гражданства, рассказала РБК посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин. Все трое пленников отсутствуют в списках на освобождение в рамках первого этапа сделки с палестинской группировкой.

Посол рассказала, что, хотя у самого Харкина нет российского гражданства, его дочь родилась и живет в России. Кроме того, уже после попадания мужчины в плен его мать также получила гражданство РФ. «Мы работаем [с российскими властям] по Максиму Харкину и еще двум заложникам, чьей судьбой озабочена Российская Федерация. Я не буду раскрывать их имена. Но мы очень надеемся, что российская сторона сможет в этом по-настоящему помочь. Я искренне верю в то, что если российская сторона достаточно настойчиво этого потребует, то сможет содействовать освобождению этих трех заложников», — заявила Гальперин, в то же время отметив, что Москва не участвует в самих переговорах.

Посол также рассказала, что власти Израиля считают живым обладателя двойного российского и израильского гражданства Александра Труфанова, остающегося в плену ХАМАС, несмотря на то что последнее «подтверждение жизни» было получено лишь в ноябре. По ее словам, Труфанов попал в список на первый этап обмена не благодаря усилиям России, а поскольку попал в категорию «гуманитарных заложников» — он получил ранение, когда был захвачен в плен. Включение россиянина обсуждалось с самого начала переговоров с ХАМАС, поделилась Гальперин. «Мы не знаем точно, когда именно он будет освобожден, но мы его ждем. И считаем ХАМАС ответственным за его жизнь и здоровье», — отметила дипломат.

Как писало израильское русскоязычное издание «Детали», Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой Сапир Коэн из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Отец Александра Виталий был убит террористами. Бабушку и мать россиянина удалось освободить из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре. Невесту Труфанова обменяли в декабре 2023 года. Семья Труфановых репатриировалась из Ростова в Израиль 25 лет назад, но сохранила российское гражданство. Александр окончил Университет имени Бен-Гуриона по специальности «электроника», отслужил в израильской армии и работал в Amazon инженером.

19 января в 12:15 вступило в силу перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, согласованное при посредничестве США, Катара и Египта. Его первый этап по условиям соглашения продлится 42 дня, за которые стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов. В первый день ХАМАС отпустила из плена трех первых заложниц — Эмили Дамари, Роми Гоген и Дорон Штейнбрехер. На седьмой день, 25 января, будут освобождены еще четыре заложника, каждую последующую неделю еще по три человека и наконец в последний, 42-й день, — оставшиеся 14. Накануне вступления перемирия в силу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла вывезти из сектора Газа тело погибшего старшего сержанта Орона Шауля, которое удерживалось ХАМАС с 2014 года.

В плену палестинской группировки остаются 94 человека, по меньшей мере 35 из них числятся погибшими. За два дня до обмена израильские СМИ опубликовали список из 33 заложников, которые будут освобождены во время первого этапа соглашения между ХАМАС и Израилем. В нем было и имя Труфанова, позднее аналогичный список опубликовали израильские власти.