Трамп поручил уволить «левых идеологов» из военных академий США
Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно уволить членов наблюдательных советов американских военных академий. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
По мнению Трампа, американские военные академии за последние четыре года оказались под влиянием «левых идеологов».
«Я распорядился об их немедленном увольнении из наблюдательных советов армейской, военно-воздушной, военно-морской академий и Академии береговой охраны», — сообщил президент.
Он также заверил, что у Соединенных Штатов будет «самая сильная армия в истории» и это начнется с назначения новых людей в наблюдательные советы академий.
Наблюдательные советы при американских военных академиях, как правило, отслеживают различные вопросы в рамках своих полномочий: моральное состояние военнослужащих, дисциплину, учебные программы, материальное оснащение, финансовые вопросы и другие аспекты, связанные с этими учреждениями.
Членов наблюдательных советов американских военных академий назначает президент США.
Во время предвыборной кампании Трамп пообещал реформировать бюрократический аппарат США. После его инаугурации Белый дом объявил о масштабном сокращении штата госслужащих, части из них было предложено уволиться по собственному желанию за компенсацию, однако инициативу заблокировал суд.
Сокращения коснулись и сотрудников органов нацбезопасности, в частности ЦРУ. Некоторые бывшие сотрудники спецслужб выразили опасения, что увольнение агентов ведомства может быть направлено на формирование политической лояльности кадров и повлияет на профессионализм.
Трамп называл некоторых представителей предыдущей администрации США сторонниками левых идеологий. В частности, во время предвыборных дебатов он назвал свою оппонентку, на тот момент вице-президента Камалу Харрис марксисткой. Трамп заявил, что Харрис хорошо обучил «ее отец — профессор экономики — марксист». Он также выступал с критикой «радикальных левых идеологий».
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