Экс-шпионы увидели «коварство» в увольнении сотрудников ЦРУ
200 бывших сотрудников американских служб национальной безопасности обратились с письмом в конгресс с просьбой расследовать инициативу руководства ЦРУ, предложившего сотрудникам уволиться с сохранением зарплаты и льгот на восемь месяцев. Авторы письма считают, что мера может быть направлена на «формирование кадров таким образом, чтобы политическая лояльность была в приоритете», передает Bloomberg. Группа назвала себя «Стабильное государство».
Ранее CNN и The Wall Street Journal (WSJ) сообщали о такой инициативе в ЦРУ. Представитель управления заявил, что этот шаг является частью усилий по «обеспечению того, чтобы сотрудники ЦРУ соответствовали приоритетам администрации в области национальной безопасности», и назвал это элементом «комплексной стратегии по приданию агентству новой энергии».
«Истинное намерение, стоящее за этими усилиями, коварно: преднамеренное отстранение офицеров, которые неуклонно придерживаются Конституции, закона и основополагающего обязательства предоставлять разведданные, свободные от политического влияния», — говорится в письме бывших шпионов.
Авторы обращения подчеркнули, что такие действия могут привести к «тяжелым последствиям», например потере институциональных знаний и связей, которые были выстроены сотрудниками с иностранными партнерами. Экс-шпионы указали, что это может ослабить способность США противостоять таким противникам, как Китай, Россия, Иран и террористы.
Президент США Дональд Трамп в первый день своего нового срока в исполнение предвыборных обещаний подписал указы, направленные на реформирование бюрократического аппарата: в частности, запретил наем госслужащих и создал администрации страны департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавил предприниматель Илон Маск, с целью провести массовые сокращения и чистки в госаппарате.
The New York Times и CNN сообщали, что ЦРУ по требованию Белого дома направило в правительственное управление кадровой службы США незасекреченное письмо со списком сотрудников, нанятых за последние два года. Там содержались имена и первые буквы фамилий, что может позволить раскрыть личности агентов.
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